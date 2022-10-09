Dünyaca ünlü teknoloji devi Honor, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçen günlerde 3C sertifikasyon sitesinde görüntülenen bir cihazın şirketin yeni canavarı Honor 70 SE olabileceği söyleniyor. Telefonun sertifikalarını almaya başlaması tanıtım tarihinin yakın olduğuna dair bir işaret. Halefine oldukça benzettiğimiz cihazın önemli ayrıntılarını haberimizde derledik.

Honor 70 SE, 3C Sertifikasını Aldı

Honor 70 serisi bu yılın Mayıs ayında piyasaya sürüldü. 5G destekli ve bütçe dostu cihazlar ülkemize daha yeni geldi. Birçok kişi tarafından beğenilen seriye yeni bir model eklenmesi muhtemel. 3C sertifikasyon sitesinde, GIA-AN80 model numaralı bir cihaz geçenlerde görüntülendi. Birçok kişi halefi 60 SE’ye çok benzemesi sebebi ile bu telefonun Honor 70 SE olduğunu iddia etti. Son modelin GIA-AN00 model numarası ile çıkması bu iddiaları doğrular nitelikte.

Honor 70 SE Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Sertifika belgesinde yeni cihazın birkaç özelliğini ortaya çıkardı. Honor 70 Standard Edition, 58 derece kavisli ekrana ve yine simetrik çift kavisli bir arka kapak tasarımına sahip. 6,67 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan ve 120Hz hızlı OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemciye borçlu olacak.

Honor 70 Standard Edition ayrıca HONOR Image Engine isimli bir yapay zeka platformuna kayıtlı olacak. 54MP IMX800 video ana kamera, 50MP süper geniş açılı makro kamera ve alan derinliği lensi ile üçlü bir arka modüle ev sahipliği yapacak. Ön tarafta 32MP AI süper farkındalıklı ana kamerayı da bünyesinde barındıracak. Yeni canavar 7.91mm kalınlığında ve 178 gram ağırlığında olacak. Telefon büyük bir 4800mAh pil ile gelecek. HN-110600C00 model numaralı bir şarj cihazıyla kutudan çıkan ürün, 66W hızlı şarjı ve Vlog Master Modunu da destekleyecek. Şu an için bilinenler bunlarla sınırlı. Gelişmelerden haberdar olmak ve için takipte kalın !

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