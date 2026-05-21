Çek otomotiv üreticisi, elektrikli ürün yelpazesini genişletme stratejisinin en yeni üyesini küresel bir lansmanla sahneye çıkardı. Uzun süredir ipuçları verilen Skoda Epiq, markanın tasarım vizyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Pazarında rekabetin kızıştığı B-SUV segmentine iddialı bir giriş yapan araç, ülkemizdeki tüketicilerle 2027 yılının Haziran ayında buluşacak. Peki Skoda Epiq, sınıfındaki rakiplerine karşı menzil ve teknoloji tarafında neler vaat ediyor?

Skoda Epiq modelinin tasarım detayları ve aerodinamik yapısı

Markanın “Modern Solid” adını verdiği yeni tasarım felsefesini seri üretime taşıyan ilk elektrikli SUV modeli olan araç, Vision 7S konseptinden tanıdığımız karakteristik çizgileri barındırıyor. Ön bölümde parlak siyah renkteki “Tech-Deck” ızgara yapısı ve T formundaki LED far aydınlatmaları aracın kimliğini oluşturuyor. Gövde orantılarına bakıldığında 4.171 mm uzunluk, 1.798 mm genişlik ve 1.581 mm yükseklik değerleriyle kompakt sınıf standartlarını karşılıyor.

Tekerleklerin köşelere çekilmesiyle elde edilen 2.601 mm seviyesindeki aks mesafesi, kompakt gövdeye rağmen iç mekanda geniş bir yaşam alanı yaratıyor. Elektrikli araçlarda menzili doğrudan etkileyen sürtünme katsayısı, Skoda Epiq için 0.275 Cd olarak açıklandı. Bu değere ulaşmak adına aktif hava panjurları, rüzgar yönlendirme kanalları ve özel tasarımlı aerodinamik jantlar gövdeye entegre edilmiş.

Motor seçenekleri, batarya ve şarj teknolojileri

Volkswagen Grubu’nun güncellenmiş MEB+ platformu üzerinde yükselen araç, üç farklı güç çıkışıyla tüketicilerin karşısına çıkacak. Giriş seviyesini oluşturan Epiq 35 ve 40 versiyonları, 38.5 kWh kapasiteli lityum-demir-fosfat (LFP) batarya paketiyle geliyor. Önden çekişli mimariye sahip bu modeller sırasıyla 85 kW ve 99 kW motor gücü üretiyor.

Performans odaklı Epiq 55 versiyonu ise 55 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) üniteden besleniyor. Bu donanım 155 kW güç ve 290 Nm tork sağlayarak saatte 160 km maksimum hıza ulaşıyor. Markanın test verilerine göre bu üst paket tek şarjla yaklaşık 440 kilometre sürüş menzili sunabiliyor.

Şarj altyapısı tarafında standart olarak 11 kW AC entegre cihaz yer alırken, DC hızlı şarj ünitelerinde batarya doluluk oranı 24 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkarılabiliyor. Şirket, bu modelle birlikte ilk kez çift yönlü şarj (V2G/V2H) altyapısını ve tek pedallı sürüş deneyimini MEB+ platformu kullanan bir aracında standart hale getiriyor.

İç mekan, donanım seviyesi ve teknolojik altyapı

Aracın bilgi-eğlence sistemi, 13 inç büyüklüğünde ve tamamen Android tabanlı bir arayüzle yönetiliyor. Google Maps, Spotify ve YouTube gibi üçüncü taraf uygulamaları doğrudan destekleyen bu dijital merkez, kablosuz akıllı telefon entegrasyonuyla elektrikli SUV deneyimini kişiselleştiriyor. Fonksiyonellik tarafında 475 litrelik arka bagaj hacmine, kaputun altında yer alan 25 litrelik ek depolama alanı (frunk) eşlik ediyor.

Müşteriler donanım seviyesini yükselttikçe segmentte nadir görülen opsiyonlara erişebiliyor. Üst paketlerde Matrix LED far teknolojisi, ısı pompalı iklimlendirme sistemi, Canton ses sistemi, panoramik cam tavan ve uzaktan park asistanı gibi yenilikler listeye dahil ediliyor.

