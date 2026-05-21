Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Google I/O konferansları, sadece yeni yazılımlar ve donanımlar değil, aynı zamanda canlı demolar sırasında yaşanan beklenmedik anlarla da gündeme geliyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen dikkat çekici sunumlardan biri olan Antigravity demosu sırasında, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir detay teknoloji çevrelerinde tartışma yarattı. Peki, teknoloji devinin kendi etkinliğinde Google I/O sunumu için tercih ettiği donanım, rakiplerinin ürünlerini mi barındırıyordu?

Antigravity demosunda görünen Apple logosu

Google I/O kapsamında gerçekleştirilen ve izleyicilerin merakla takip ettiği Antigravity demosu, teknik yeteneklerin sergilendiği bir alan olarak öne çıktı. Ancak sunum sırasında kullanılan bilgisayarın ekranında beliren Apple logosu, sosyal medyada ve teknoloji forumlarında hızla konuşulmaya başlandı.

Ekran görüntülerine yansıyan bu durum, sahnedeki cihazın bir MacBook olma ihtimalini gündeme getirdi. Yazılım devi Google’ın, kendi büyük etkinliğinde başka bir üreticinin donanımını kullanmış olması, katılımcılar arasında eğlenceli bir şaşkınlık yarattı.

Canlı yayın kazası mı yoksa tercih mi?

Söz konusu Antigravity demosu sırasında yaşanan bu olay, canlı yayınların doğasında bulunan teknik aksaklıkları akıllara getirdi. Genellikle büyük teknoloji şirketleri, sunumlarında kendi geliştirdikleri donanım ve yazılım ekosistemlerini ön plana çıkarmayı tercih ederler.

Ancak profesyonel iş akışlarında, özellikle kurgu ve demo süreçlerinde farklı platformların araç olarak kullanılması sektörde sıkça rastlanan bir durum. Apple logosunun anlık olarak görünmesi, donanımın kaynağına dair spekülasyonları beraberinde getirse de Google cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google I/O gibi büyük bir etkinlikte Apple logosunun görülmesi sizce sadece teknik bir detay mı, yoksa ironik bir durum mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.