Google birkaç gün önce Pixel 7 serisini resmen duyurdu. Google Pixel 7 serisi, yalnızca 64 bit uygulamaları destekleyen ilk Android akıllı telefon serisi oldu. Teknoloji yazarı Mishaal Rahman’a göre, Pixel 7 serisi yalnızca 64 bit uygulamaları çalıştırmayı destekliyor. Bu da güncellenmemiş 32 bit uygulamaların çalışmayacağı anlamına geliyor. Pixel 7’ye 32 bit bir Android uygulaması yüklemeye çalışıldığında hata mesajı veriyor.

MishaalRahman ayrıca Pixel 7 telefonlardaki Android 13’ün 32-bit uygulamaların çalışmasına izin vermemesine rağmen, dahili olarak işletim sisteminin hala bazı 32-bit kütüphaneleri kullandığına dikkat çekiyor. Bu da Google’ın 32-bit uygulamaların çalışmasını kasıtlı olarak engellediği anlamına geliyor. Çoğu kullanıcı bunun farkında olmayacaktır. Çünkü günümüzde çoğu uygulama zaten 64 bit ile çalışmakta. Ağustos 2019’dan bu yana, Google Play Store’daki tüm uygulamaların 64 bit desteğine sahip olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl mağaza, 64 bit desteği olmayan 32 bit uygulamaları sunmayı bırakmıştı.

Google Pixel 7 Ekranı Çok Güç Tüketiyor



Google’ın yeni amiral gemisindeki ekranın fazla güç tükettiğine dair raporlar var. Bir akıllı telefonun ekranı genellikle en çok güç tüketen bileşenlerden biridir. Üreticiler paneli mümkün olduğunca verimli hale getirmek için yıllardır çok çalışıyorlar. Pixel 7 Pro’da ekran olağanüstü miktarda güç kullanıyor gibi görünüyor. XDA, telefonun ekranının daha yüksek parlaklıkta kullanıldığında pil ömrünün oldukça zedelendiğini bildiriyor.

Google’ın yeni canavarı, maksimum parlaklığın yarısından biraz daha az olan 600nit parlaklıkta yaklaşık 3,5-4W tüketiyor. Yüksek parlaklık modu aktif olduğunda, yani 1000 nit civarında, güç tüketimi 6W’a çıkıyor. Bu, Pixel 6 Pro’nun ekran güç tüketiminden çok daha fazla. Pixel 6 Pro, 600 nit parlaklıkta yaklaşık 2,9W ve 800 nitte 4W tüketiyordu. Ayrıca bu değerler Samsung’un en yeni amiral gemilerinden de biraz daha yüksek. Galaxy S22 Plus ekranı 600 nitte sadece 2W ve 1.000 nitte 4W tüketiyor. Her şeye rağmen şirket yeni amiral gemisine çok güveniyor. Her yıl akıllı telefon pazarında basamak basamak yukarı çıkaran Google zirveyi hedefliyor.

