Apple kullanıcıları, yeni güncellemeler konusunda neden beklemek zorunda kalıyor? Şirket DMA (Digital Markets Act) kuralları nedeniyle bazı yenilikleri Avrupa’ya yetiştiremiyor. Şirket bu karışıklığı ve riskleri kullanıcılarının güvenliği açısından nasıl açıklıyor?

Yeni Apple özellikleri Avrupa’ya geç gelecek!

Apple, DMA gereklilikleri kapsamında bazı özelliklerini üçüncü taraf cihazlarla uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şirket, kullanıcı verilerinin güvenliğini riske atmadan bu özellikleri üçüncü parti cihazlara taşımakta zorluk yaşıyor. Şirket tarafından açıklanan gecikmeler arasında AI destekli AirPods Canlı Çeviri, iPhone Mirror ve Apple Maps’teki Ziyaret Edilen Yerler ile Tercih Edilen Rotalar yer alıyor.

DMA uyumluluğu sayesinde, iPhone ve üçüncü taraf cihazlar arasındaki bildirim paylaşımı ve eşleştirme süreçleri kolaylaştırılıyor. iOS 26.1 beta sürümünde, bildirimlerin üçüncü taraf akıllı saatlerde görünmesini sağlayacak bir “bildirim iletme” özelliğini test ediyor. Ayrıca iPhone’ların üçüncü parti aksesuarlarla daha rahat eşleşmesini sağlayacak bazı ipuçları da beta sürümde yer alıyor.

Avrupa kullanıcılarına bu özelliklerin açılması için yıl sonuna kadar süre tanıyan DMA, bazı özellikleri ertelemesine neden oluyor. Şirket, kullanıcı güvenliğini öne çıkarırken, aynı zamanda DMA’nın kendi ekosistemini zayıflatma riskine karşı da tavır alıyor. Şirket, yasa nedeniyle geciken özellikler listesine eklemelerin devam edeceğini belirtiyor ve binlerce saatlik çalışmalarını sürdürüyor.

Apple, Avrupa’daki bu zorunluluklar karşısında yasa ile ilgili endişelerini dile getirerek DMA’nın yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor. Ancak şirket, mevcut düzenlemeler çerçevesinde kullanıcı güvenliğini korumayı ve özellikleri mümkün olan en kısa sürede Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyor.

