Android geliştirici blogunda yayınlanan yeni bir gönderi, Google Play Store’da büyük ekranlar için vaat edilen değişikliklerin önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını ortaya koyuyor. Şirket, yenilikleri ve daha da önemlisi, yeni düzenin uygulamaları tanıtmaya ve yüklemeyi teşvik etmeye nasıl yardımcı olacağını vurguluyor.

Yeni Play Store düzeni tabletler, katlanabilir telefonlar ve Chromebook’lar için geçerli olacak. Henüz belirli bir tarihi olmayan güncellemeden sonra mağaza, uygulama açıklamalarını ve ekran görüntülerini doğrudan ana ekranda göstererek daha büyük ekran alanını daha iyi kullanacak.

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Google, geliştirici blog yazısında şöyle söyledi: “Kullanıcılar telefonlarının ötesinde tabletler, akıllı saatler ve TV’ler gibi bağlantılı cihazlara giderek daha fazla yatırım yaptıkları için uygulamalarınızın varlıklarını her (ekran) format için oluşturmak her zamankinden daha önemli. Aslında, mobil olmayan aktif Android cihazların sayısı son bir yılda neredeyse %30 arttı.”

Şirket, Play Store’un büyük ekranlar için yeni görünümünün 2023’ün başlarında geleceğini vurgulamanın yanı sıra, Chromebook’un artık 16:9 ekran görüntülerini destekleyeceğini de vurguluyor. Geliştiriciler, uygulamalarını Chrome OS cihazlarında tanıtmak için bu formatta en fazla sekiz resim kullanabilecekler.