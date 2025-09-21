Samsung’un yeni nesil kulaklığı Galaxy Buds 4 Pro için yazılım hazırlıkları hız kazandı. Peki Buds 4 Pro modelini bekleyen kullanıcıları neler bekliyor? Türkiye’de satışa sunulması planlanan bu cihaz, gerçekten beklentileri karşılayabilecek mi?

Galaxy Buds 4 Pro ortaya çıktı!

Galaxy Buds 4 Pro için yayınlanan son bilgiler, yazılım test sürecinin resmen başladığını ortaya koyuyor. X platformundan AlfaTürk isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görsellere göre cihazın test sürümü R640XXU0AYI1 koduyla listelendi. Resmî firmware henüz “NULL” olarak görünse de, bu durum Samsung’un geliştirme aşamasında olduğunu açıkça gösteriyor.

Samsung’un kulaklık ekosisteminde önemli bir yere sahip olacak Galaxy Buds 4 Pro, yazılım tarafındaki bu ilk hamlelerle birlikte özellikle ses kalitesi, bağlantı kararlılığı ve pil optimizasyonu gibi alanlarda iyileştirmeler sunabilir. Türkiye’deki kullanıcılar için en kritik konu ise çıkış tarihi ve olası fiyatlandırma olacak.

İlginizi Çekebilir: Nothing Ear 3 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri!

Testlerin başlaması, cihazın resmi lansmanının çok uzak olmadığını gösteriyor. Özellikle sonbahar döneminde piyasaya sunulması, Samsung’un stratejik hamlelerinden biri olabilir. Bu noktada Buds 4 Pro, rakip markaların benzer ürünlerine karşı önemli bir avantaj elde edebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buds 4 Pro yazılım testlerinin başlaması size göre ne anlama geliyor? Samsung’un yeni kulaklığının Türkiye’de başarılı olma şansı var mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!