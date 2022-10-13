Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Google Pixel 7 Pro ile devam ediyor. Liderliği ele geçirip Honor Magic 4 Ultimate ile paylaşan Pixel 7 Pro, özellikle Tensor G2 işlemcisi ile şahane işler yaptığını kanıtladı.

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48 MP ana kamerası ve 48 MP telefoto lensi ile gelen Pixel 7 Pro, aldığı 147 puan ile 1. sıradan listeye giriş yaptı. 148 fotoğraf ve 143 video puanı alan cihaz, iPhone 14 Pro modelini geçmeye başarıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Google Pixel 7 Pro kamera özellikleri

Arka kamera

48 MP f/1.85, OIS, PDAF, (ana)

12 MP f/2.2, PDAF (geniş açı)

48 MP f/3.5, OIS, PDAF (telefoto)

4K (30 fps)

Full HD (60 fps)

HDR10+