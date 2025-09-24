Samsung, tablet pazarındaki iddiasını Hindistan’da resmi olarak tanıttığı yeni modeli ile bir kez daha ortaya koyuyor. Teknoloji devinin uygun fiyatlı tablet serisine eklediği Galaxy Tab A11, kendisinden iki yıl önce piyasaya sürülen Galaxy Tab A9 modelinin halefi olarak konumlandırılıyor. Tasarım ve yapı olarak önceki modele büyük ölçüde sadık kalsa da, Galaxy Tab A11 getirdiği yeniliklerle dikkat çekmeyi başarıyor ve kullanıcılara güncel bir deneyim vaat ediyor.

Galaxy Tab A11 Neler Sunuyor?

Galaxy Tab A11, en belirgin farkını 8,7 inç boyutundaki ekranında yaratıyor. Artık 90 Hz yenileme hızına sahip olan bu LCD panel, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken çok daha akıcı bir görüntü sunuyor.

HD+ (1340 x 800 piksel) çözünürlüğündeki ekran, canlı ve net renkler vaat ediyor. Cihazın bir diğer önemli geliştirmesi ise ön kamera tarafında; 2 MP’den 5 MP‘ye yükseltilen kamera ile görüntülü görüşmeler daha kaliteli hale geliyor.

Gücünü, segmentinde kendini kanıtlamış MediaTek Helio G99 yonga setinden alan Galaxy Tab A11, performans konusunda da iddialı. Bu işlemci, 8 GB‘a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle destekleniyor.

Ayrıca, microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını 2 TB‘a kadar artırma imkanı sunuluyor, bu da kullanıcılara büyük bir esneklik sağlıyor. Tablet, bu donanımıyla günlük görevler ve oyunlar için yeterli bir performans sergiliyor.

Yazılım tarafında ise Galaxy Tab A11, kutusundan Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile çıkıyor. Samsung‘un bu model için sunduğu yedi yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği ise takdire şayan. Bu, tabletin teorik olarak Android 22 sürümüne kadar güncel kalacağı anlamına geliyor.

5.100mAh kapasiteli bataryası ve 15W şarj desteği ise gün boyu kesintisiz bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi standartlar yer alıyor.

Galaxy Tab A11 Teknik Özellikler

Ekran: 8,7 inç, 90 Hz, HD+ (1340 x 800 piksel) LCD

8,7 inç, 90 Hz, HD+ (1340 x 800 piksel) LCD İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)

64 GB / 128 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir) Arka Kamera: 8 MP (Otomatik Odaklama)

8 MP (Otomatik Odaklama) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.100mAh (15W şarj desteği)

5.100mAh (15W şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (7 yıl güncelleme sözü)

Android 15 tabanlı One UI 7.0 (7 yıl güncelleme sözü) Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, 4G LTE (isteğe bağlı)

Galaxy Tab A11 Fiyatı Ne Kadar?

Samsung‘un yeni fiyat-performans tableti Galaxy Tab A11, Hindistan pazarında oldukça rekabetçi fiyat etiketleriyle raflardaki yerini aldı. Cihazın başlangıç modeli olan 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip Wi-Fi versiyonu yaklaşık 147 Dolar fiyatla satışa sunuldu.

Aynı donanımın 4G LTE destekli versiyonunu isteyen kullanıcıların ise yaklaşık 180 Dolar ödemesi gerekiyor.

Daha yüksek performans ve depolama isteyenler için de seçenekler mevcut. 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı Galaxy Tab A11 modelinin Wi-Fi sürümü yaklaşık 203 Dolar olarak belirlenirken, serinin en üst donanımına sahip 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı 4G LTE destekli versiyonu ise yaklaşık 237 Dolar fiyatla alıcı buluyor.

Bu fiyatlandırma, Galaxy Tab A11 modelini kendi segmentinde oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.

Siz Galaxy Tab A11 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.