Türkiye’de otomobil ithalatı için önemli bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki bu yeni düzenleme fiyatlara nasıl yansıyacak? Elektrikli araç kullanıcıları bundan nasıl etkilenecek? İthal markalar için Türkiye pazarında tablo değişecek mi?

İthal elektrikli ve hibrit otomobillere ek vergi getirildi

Otomobil ithalatında getirilen yeni vergi uygulamaları, farklı motor tiplerine göre ayrıldı. Buna göre, konvansiyonel ve plug-in olmayan hibrit otomobiller için yüzde 25 ek vergi ya da en az 6.000 dolar tutarında mali yükümlülük getirildi. Plug-in hibrit modeller için oran yüzde 30 veya minimum 7.000 dolar olarak belirlendi. Tamamen elektrikli otomobiller içinse yüzde 30 ek vergi ya da en az 8.500 dolar kuralı geçerli olacak.

ABD’den ithal edilen araçlar için daha önce uygulanan yüzde 60 ek verginin kaldırıldığı da duyuruldu. Bu durum, özellikle ABD’de üretilen markaların fiyatlarının Türkiye pazarında daha ulaşılabilir hale gelebileceği yorumlarını gündeme taşıdı. Ancak yeni düzenlemedeki yüzde 25 ve yüzde 30’luk ek vergilerin bu markaları da etkilemesi mümkün görünüyor.

Diğer yandan, Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden gelen araçlar için mevcut gümrük vergilerine ek olarak yüzde 25-30 oranında ilave yükümlülük getirildi. Bu kararın, Türkiye’deki ithal araç fiyatlarını genel olarak yükseltebileceği değerlendiriliyor.

Kısa süre önce pickup araçların ÖTV oranı da yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştı. Bu yeni uygulamayla birlikte, STA dışında kalan ülkelerden gelen pickup modellerine yüzde 35 gümrük vergisi de eklendi. Böylece ticari ve binek araçlar tarafında fiyatların artmaya devam etmesi bekleniyor. Yeni vergi düzenlemesi, Türkiye’de otomobil kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

