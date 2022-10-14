Xiaomi, Huawei, Samsung gibi birçok marka geçtiğimiz yıllardan beri katlanabilir cihaz piyasaya sürüyor; bunlarla ilgili arge çalışmlarında bulunuyor. Ancak Android ekosisteminin babası olarak tabir edebileceğimiz Google’ın bu kanatta çok bir etkisini görmüyorduk. 2022 yılının son çeyreğine girdiğimizden beri bazı kaynaklardan Google’ın yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını duyuyorduk. Google Pixel Fold. Bugün ise Google Pixel Fold ile ilgili elimizde yeni bir sızıntı var.

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Google Pixel Fold katlanabilir formundan dolayı iki adet ekrana sahip olacak. İçerideki ekran 1840×2208 çözünürlükte olacak. Ekranın ölçüleri ise 123mm x 148mm olacak. Bu ekranın 800 nit ila 1200 nit arası bir parlaklığa sahip olacağıda sızıntılar arasında. Ekran yenileme hızının 120 hz olması bekleniyor.

Bir diğer sızıntı ise kamera tarafında. Google Pixel Fold, 64MP çözünürlükte Sony IMX787 birincil kamera, 12MP çözünürlükte Sony IMX386 ultra geniş açılı kamera ve 10.8MP S5K3J1 telefoto kamera içeren üçlü kamera dizilimine sahip olacak. Cihazın iç kamerasının 8MP çözünürlükte Sony IMX355 olacağı da sızıntılar arasında.

Donanım ve yazılım tarafında da bazı sızıntılar mevcut. Biraz daha bahsedecek olursak Google Pixel Fold Android 12 beta kaynak koduna göre Pixel 6 ile aynı donanımı kullanacağı düşünülüyor. Biraz daha açacak olursak Google Pixel Fold, Google’ın ilk nesil Google Tensor işlemcisine ev sahipliği yapacak.

Katlanabilir cihaz tarafında Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Samsung Galaxy Z Flip 4 gibi cihazlarıyla pazarı domine eden şirket Samsung. Onu Huawei Mate X, Huawei Mate X2, Huawei Mate Xs, Huawei Mate Xs 2, Huawei P50 Pocket cihazlarıyla Huawei izliyor. Ardından ise Xiaomi Mix Fold ve Xiaomi Mix Fold 2 cihazlarıyla Xiaomi geliyor. Sizce pazarda katlanabilir cihazlarla ilgili bu kadar çalışma ve bu kadar seçenek varken Google’ın Google Pixel Fold hamlesi tutar mı? Tabii bunu değerlendirirken Google’ın “satmasam da olur” diye özetleyebileceğimiz fiyat politikasını da unutmamak lazım. Siz Google Pixel Fold hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarda paylaşmayı unutmayın.