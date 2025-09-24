Xiaomi 15T modeli, Münih’te düzenlenen global lansman etkinliğinde resmen tanıtıldı. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisinin bir parçası olan cihaz, kamera sisteminden ekranına, işlemcisinden batarya performansına kadar pek çok alanda dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Peki Xiaomi 15T özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi 15T özellikleri neler?

Xiaomi 15T kamera özellikleriyle öne çıkan bir cihaz. Bu model, Leica iş birliğiyle geliştirilen üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera, ultra geniş açı ve telefoto kameradan oluşan sistem; 15 mm’den 92 mm’ye kadar farklı odak uzaklıklarında çekim imkanı sunuyor.

50 MP çözünürlüklü ana kamera, f/1.7 diyafram açıklığı ile düşük ışıkta dahi başarılı sonuçlar verebiliyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca Xiaomi AISP 2.0 ile gelişmiş hesaplamalı fotoğrafçılık destekleniyor.

Cihaz, 6,83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü bir ekrana sahip. Maksimum 3200 nit parlaklık değeri sayesinde güneş ışığında bile yüksek görünürlük sağlıyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kaydırma deneyimi sunan ekran, 3840 Hz PWM karartma teknolojisi ile göz sağlığını koruyor.

Xiaomi 15T, MediaTek Dimensity 8400-Ultra işlemciden güç alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, önceki nesillere göre hem CPU hem de GPU tarafında performans artışı sunuyor. Cihaz ayrıca Xiaomi’nin geliştirdiği 3D IceLoop soğutma sistemi ile daha uzun süreli kullanımda bile ısınmayı minimuma indiriyor.

5500 mAh kapasiteli batarya ile gelen cihaz, 67W HyperCharge hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede kullanıcılar telefonu kısa sürede şarj ederek uzun süre kullanabiliyor. Ayrıca batarya, 1600 şarj döngüsünden sonra dahi kapasitesinin %80’ini koruyabiliyor.

Xiaomi 15T, yekpare cam fiber arka yüzeyi ve düz çerçevesiyle şık bir görünüm sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ile çizilmelere karşı iki kat daha dayanıklı hale gelen cihaz, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı da koruma sağlıyor. Siyah, Gri ve Rose Gold renk seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Xiaomi 15T fiyatı

Xiaomi 15T, iki farklı depolama seçeneğiyle 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Rose Gold seçeneği ise özellikle tasarım ve şıklığa önem veren kullanıcıları hedefliyor.

