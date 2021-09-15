Google, Blok Zincir Firması Dapper Labs İle Ortaklık Kurdu!

Arama motoru ve teknoloji devi Google, Web 3.0’ın büyümesine yardımcı olmak ve firmaya gereken altyapı kabiliyetini sağlamak için Kanada merkezli blok zincir firması Dapper Labs ile ortaklık kurdu.

Bildirildiğine göre ortaklık, teknoloji devinin blok zincir dünyasıyla etkileşimde bulunmak için depoladığı geniş ortaklıklar dizilerinden birine işaret ediyor ve Dapper Labs ile yapılan mevcut anlaşmanın birkaç yıl boyunca sürmesi bekleniyor. Ortaklık, Google Cloud’un bir şebeke operatörü olarak hareket etmesini ve Flow ölçeğine yardımcı olacak altyapısını sunmasını sağlayacak. Bu, şu anda Flow blok zinciri evlerine dönüştüren 50’den fazla uygulamaya ek olarak, 2.000’den fazla geliştiricinin Flow ağı üzerinde inşa ettiği anlamına gelecektir. Dapper Labs’ın CEO’su Roham Gharegozlou’ya göre, geliştiriciler Google’ın bulut hizmetleri paketi aracılığıyla Flow erişim düğümlerine daha düşük gecikmeyle bağlanabilecekler.

Blok zincir madenciliğinin çevresel etkilerine değinen Google Cloud Kuzey Amerika başkan yardımcısı Janet Kennedy, kripto madenciliğine izin verilmeyeceğini ancak geliştiricilerin o bölgenin enerji tüketimine dayalı olarak hangi bölgenin düğümlerine güç sağlayacağını seçme şansına sahip olacağını söyledi ve şunları ekledi:

”Gerçekten onlara hızlı ve sürdürülebilir büyümede yardımcı olmakla ilgili. Blok zincir teknolojisi giderek daha yaygın hale geliyor. Dapper gibi şirketler, işlerini büyütmek ve daha da önemlisi ağlarını desteklemek için ölçeklenebilir, güvenli altyapıya ihtiyaç duyuyorlar.”

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Dapper Labs, Eylül 2019’da Cryptokitties’in piyasaya sürülmesiyle ilgi odağı haline gelen en ikonik blok zincir girişimleri arasında yer alıyor. eşsiz tokenların (NFT) ortaya çıkmasına güç veren Flow blok zincir ağını oluşturmasıyla da tanınan Dapper Labs’ın çekirdek projesi aynı zamanda NBA Top Shot pazarını da kapsıyor. Top Shot koleksiyonu, Eylül 2020’de piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse 700 milyon dolarlık satış hacmi biriktirerek birden fazla NFT satış rekoru kırdı. DappRadar’a göre, Dapper’dan daha iyi performans gösteren platformlar yalnızca Ethereum tabanlı Open Sea, Axie Infinity ve CryptoPunks idi.

Google ile Dapper Labs ortaklığı, bugün mevcut olan diğer bulut altyapılarına kıyasla şirketin yazılımına kolayca bağlanabilen geliştiriciler için bağlantıyı daha da kolaylaştıracak.