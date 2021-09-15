Kripto Para
Google, Blok Zincir Firması Dapper Labs İle Ortaklık Kurdu!
Arama motoru ve teknoloji devi Google, Web 3.0’ın büyümesine yardımcı olmak ve firmaya gereken altyapı kabiliyetini sağlamak için Kanada merkezli blok zincir firması Dapper Labs ile ortaklık kurdu.
Bildirildiğine göre ortaklık, teknoloji devinin blok zincir dünyasıyla etkileşimde bulunmak için depoladığı geniş ortaklıklar dizilerinden birine işaret ediyor ve Dapper Labs ile yapılan mevcut anlaşmanın birkaç yıl boyunca sürmesi bekleniyor. Ortaklık, Google Cloud’un bir şebeke operatörü olarak hareket etmesini ve Flow ölçeğine yardımcı olacak altyapısını sunmasını sağlayacak. Bu, şu anda Flow blok zinciri evlerine dönüştüren 50’den fazla uygulamaya ek olarak, 2.000’den fazla geliştiricinin Flow ağı üzerinde inşa ettiği anlamına gelecektir. Dapper Labs’ın CEO’su Roham Gharegozlou’ya göre, geliştiriciler Google’ın bulut hizmetleri paketi aracılığıyla Flow erişim düğümlerine daha düşük gecikmeyle bağlanabilecekler.
Blok zincir madenciliğinin çevresel etkilerine değinen Google Cloud Kuzey Amerika başkan yardımcısı Janet Kennedy, kripto madenciliğine izin verilmeyeceğini ancak geliştiricilerin o bölgenin enerji tüketimine dayalı olarak hangi bölgenin düğümlerine güç sağlayacağını seçme şansına sahip olacağını söyledi ve şunları ekledi:
”Gerçekten onlara hızlı ve sürdürülebilir büyümede yardımcı olmakla ilgili. Blok zincir teknolojisi giderek daha yaygın hale geliyor. Dapper gibi şirketler, işlerini büyütmek ve daha da önemlisi ağlarını desteklemek için ölçeklenebilir, güvenli altyapıya ihtiyaç duyuyorlar.”
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Dapper Labs, Eylül 2019’da Cryptokitties’in piyasaya sürülmesiyle ilgi odağı haline gelen en ikonik blok zincir girişimleri arasında yer alıyor. eşsiz tokenların (NFT) ortaya çıkmasına güç veren Flow blok zincir ağını oluşturmasıyla da tanınan Dapper Labs’ın çekirdek projesi aynı zamanda NBA Top Shot pazarını da kapsıyor. Top Shot koleksiyonu, Eylül 2020’de piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse 700 milyon dolarlık satış hacmi biriktirerek birden fazla NFT satış rekoru kırdı. DappRadar’a göre, Dapper’dan daha iyi performans gösteren platformlar yalnızca Ethereum tabanlı Open Sea, Axie Infinity ve CryptoPunks idi.
Google ile Dapper Labs ortaklığı, bugün mevcut olan diğer bulut altyapılarına kıyasla şirketin yazılımına kolayca bağlanabilen geliştiriciler için bağlantıyı daha da kolaylaştıracak.
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Kripto Para
NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!
Blok zincir teknolojisinin son çılgınlığı olan NFT sektörü her geçen gün daha da büyürken, sektördeki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ekran görüntüleri ile güçlenen iddialarda OpenSea ürün yöneticisinin NFT’leri listelenmeden önce satın alıp, daha sonra fiyat artınca sattığı belirtiliyordu. Konu ile ilgili OpenSea’den açıklama geldi. Platform tarafından yapılan resmi açıklamada “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu olanlar şirketimizin politikasını yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti.
“Dün, çalışanlarımızdan birinin, halka açık olarak ortaya çıkmadan önce ön sayfamızda gösterileceğini bildikleri ürünleri satın aldığını öğrendik.
Bu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Bu davranışın ekip olarak değerlerimizi temsil etmediğini açıkça belirtmek isteriz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekleri ve atmamız gereken ek adımları tam olarak anlamak için bu olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. “
İddiaların yöneltildiği ve platformun bahsettiği çalışan, OpenSea ürün yöneticisi Nate Chastain idi. Zuwu adlı bir Twitter kullanıcısı, yönetici Chastain’in hangi NFT’lerin platformda yayınlanacağını öğrendikten sonra, o NFT’leri satın aldığını ve listelenmeden sonra da fiyat artınca sattığını ifade etmişti.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 14, 2021
Olayın ortaya çıkışı Chastain’in 3 Ağustos’ta attığı bir tweet ile oldu. Chastain tweettte Arya Mularama’nın koleksiyonundan bir NFT’yi satın aldığını söylüyordu ancak koleksiyon henüz satışa sunulmamıştı. Chastain yedi ay önce de CryptoPunk #3501’i satın almıştı. Bu nedenle Ethereum adresi biliniyordu.
I just wanted to secure one of these before they all disappeared tbh
— Nate Chastain (natec.eth) (@natechastain) August 3, 2021
Zuwu adlı kullanıcı, Chastain’in OpenSea’nin tweetlerinin ardından o sanatçının ürünlerinden aldığını ekran görüntüleri ve adresler ile paylaştı. Adresler arasında sürekli benzer hareketlerin yapılıyor olması ve zamanlamanın da tutması iddiaları doğruluyordu. OpenSea tarafından yapılan açıklama ile de iddiaların doğruluğu netleşmiş oldu.
(1/2)
Here is the way back machine update for 12:27am EST: https://t.co/Sgievw8ek7
This is the 2am EST grab from way back machine:https://t.co/Hq0MqARqaS
Screenshot of wallet activity for time stamps attached. Wayback doesnt update every time a site is updated, but this… pic.twitter.com/L6vDuAmRsz
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 15, 2021
OpenSea tarafından yapılan resmi açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Kripto Para
Merkez Bankası’ndan Dijital Türk Lirası Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi hakkında, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan sürecin teknolojik ortakların katılımı ile bir sonraki aşamaya geçmesine karar verildiği açıklandı.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinin geliştirme ve test süreçleri ortakların da katılımıyla gerçekleşecek. Bu kapsamda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturdu.
Açıklamada şu demeçlere yer verildi :
“Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.”
TCMB yaptığı açıklamada, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik henüz nihai bir karara varmadıklarını belirtti. Yapılan tüm çalışmaların sadece deneysel faaliyetler olduğu ifade edildi:
“Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.”
Yapılan çalışmaların birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı da açıklamada yer aldı.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin blokzincir teknolojisini benimseyip bu konuda daha ciddi adımlar atacağının sinyallerini alıyoruz.
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