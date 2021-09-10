İspanya Futbol Ligi La Liga NFT Dünyasına Adım Atıyor!

İspanya’nın en iyi futbol ligi olan İspanyol La Liga ligi, tüm oyuncuları için değiştirilemez tokenlar (NFT’ler) oluşturmak için Ethereum tabanlı fantezi futbol oyun platformu Sorare ile ortaklık kurdu. La Liga, NFT olarak oyuncu kartlarını piyasaya süreceğini açıkladı.

Artarak devam eden NFT furyası pek çok sektörde kendini gösteriyor. Oyuncuların dijital oyuncu kartlarıyla sanal bir takımı satın aldığı, sattığı, takas ettiği ve yönettiği bir fantezi futbol oyunu olan Sorare de futbol kulüpleri ile bu bağlamda ortaklıklar kuruyor. En son haber ise İspanya’nın üst düzey futbol ligi olan La Liga’dan geldi. La Liga, NFT sürecini başlatmak için Fransız start-up projesi Sorare ile anlaştı. LaLiga, büyük bir NFT ortaklığına imza atan ilk 5 dünya futbol liginden ilki olmuş oldu.

Perşembe günü yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“La Liga taraftarları, koleksiyoncular ve fantezi futbolcular ilk kez La Liga oyuncularının dijital kartlarıyla serbestçe takas yapabilecek ve oynayabilecek.”

Bu ortaklık, La Liga kulüpleri için yeni gelir kaynakları yaratma yolunda bir adım olarak görülüyor. Bu lig, FC Barcelona, ​​Real Madrid ve Atletico Madrid gibi birinci sınıf futbol kulüplerine ev sahipliği yapıyor. Sorare de, 2022’nin sonuna kadar İngiltere Premier Ligi (EPL) gibi dünyanın en iyi 20 futbol liginin geri kalanıyla işbirliği yapma misyonuna sahip.

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La Liga Başkanı Javier Tebas, ortaklık ile ilgili şunları söyledi:

“LaLiga’da, hayranlarımıza yeni ve heyecan verici deneyimler sunmak ve dünyanın en büyüğü olan rekabetimizin cazibesini genişletmek için her zaman yenilikçi yollar arıyoruz.”

Sorare CEO’su ve kurucu ortağı Nicolas Julia da şunları kaydetti:

“NFT’ler, küresel spor fandomunun geleceğidir, çünkü hayranların bir araya gelmelerine ve sevdikleri sporların sahipliğini hissetmelerine olanak tanır. “Bu ortaklığı yalnızca Sorare’nin NFT spor alanında büyüyen liderliğinin bir işareti olarak okumamak lazım. Sorare’in NFT’ler aracılığıyla taraftarları sporla buluşturma konusundaki eşsiz yeteneğini gelecek planlarının önemli bir parçası olarak görmesi, spor dünyası tarafından önemli bir sinyaldir.””

Sorare, kullanıcıların favori takımlarını oluşturmalarını ve futbolcu kartlarını takas etmelerini sağlayan Ethereum blok zinciri üzerine kurulmuş bir fantezi futbol video oyunudur. Bu kartlar sınırlıdır ve benzersiz, değiştirilemez tokenlar (NFT’ler) olarak aktarılabilir. Ayrıca kartlar, her oyuncunun ilgili gerçek dünyadaki haftalık performansının temelinde puan kazanır. Platform, benzersiz dijital tokenlar yaratarak ve fantezi platformuna en iyi futbol kulüplerini imzalayarak, günlük yaşamda NFT ve blok zincirinin benimsenmesini artırmayı hedefliyor. Kullanılan futbolcu kartları blok zinciri teknolojisine dayanıyor.