Kripto Para
İspanya Futbol Ligi La Liga NFT Dünyasına Adım Atıyor!
İspanya’nın en iyi futbol ligi olan İspanyol La Liga ligi, tüm oyuncuları için değiştirilemez tokenlar (NFT’ler) oluşturmak için Ethereum tabanlı fantezi futbol oyun platformu Sorare ile ortaklık kurdu. La Liga, NFT olarak oyuncu kartlarını piyasaya süreceğini açıkladı.
Artarak devam eden NFT furyası pek çok sektörde kendini gösteriyor. Oyuncuların dijital oyuncu kartlarıyla sanal bir takımı satın aldığı, sattığı, takas ettiği ve yönettiği bir fantezi futbol oyunu olan Sorare de futbol kulüpleri ile bu bağlamda ortaklıklar kuruyor. En son haber ise İspanya’nın üst düzey futbol ligi olan La Liga’dan geldi. La Liga, NFT sürecini başlatmak için Fransız start-up projesi Sorare ile anlaştı. LaLiga, büyük bir NFT ortaklığına imza atan ilk 5 dünya futbol liginden ilki olmuş oldu.
Perşembe günü yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
“La Liga taraftarları, koleksiyoncular ve fantezi futbolcular ilk kez La Liga oyuncularının dijital kartlarıyla serbestçe takas yapabilecek ve oynayabilecek.”
Bu ortaklık, La Liga kulüpleri için yeni gelir kaynakları yaratma yolunda bir adım olarak görülüyor. Bu lig, FC Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi birinci sınıf futbol kulüplerine ev sahipliği yapıyor. Sorare de, 2022’nin sonuna kadar İngiltere Premier Ligi (EPL) gibi dünyanın en iyi 20 futbol liginin geri kalanıyla işbirliği yapma misyonuna sahip.
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La Liga Başkanı Javier Tebas, ortaklık ile ilgili şunları söyledi:
“LaLiga’da, hayranlarımıza yeni ve heyecan verici deneyimler sunmak ve dünyanın en büyüğü olan rekabetimizin cazibesini genişletmek için her zaman yenilikçi yollar arıyoruz.”
Sorare CEO’su ve kurucu ortağı Nicolas Julia da şunları kaydetti:
“NFT’ler, küresel spor fandomunun geleceğidir, çünkü hayranların bir araya gelmelerine ve sevdikleri sporların sahipliğini hissetmelerine olanak tanır.
“Bu ortaklığı yalnızca Sorare’nin NFT spor alanında büyüyen liderliğinin bir işareti olarak okumamak lazım. Sorare’in NFT’ler aracılığıyla taraftarları sporla buluşturma konusundaki eşsiz yeteneğini gelecek planlarının önemli bir parçası olarak görmesi, spor dünyası tarafından önemli bir sinyaldir.””
Sorare, kullanıcıların favori takımlarını oluşturmalarını ve futbolcu kartlarını takas etmelerini sağlayan Ethereum blok zinciri üzerine kurulmuş bir fantezi futbol video oyunudur. Bu kartlar sınırlıdır ve benzersiz, değiştirilemez tokenlar (NFT’ler) olarak aktarılabilir. Ayrıca kartlar, her oyuncunun ilgili gerçek dünyadaki haftalık performansının temelinde puan kazanır. Platform, benzersiz dijital tokenlar yaratarak ve fantezi platformuna en iyi futbol kulüplerini imzalayarak, günlük yaşamda NFT ve blok zincirinin benimsenmesini artırmayı hedefliyor. Kullanılan futbolcu kartları blok zinciri teknolojisine dayanıyor.
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Kripto Para
Uzmanlara Göre Bitcoin 100 Bin, Ethereum 30 Bin Dolar Olacak!
Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz gün yaşadığı 10 bin dolarlık düşüş ile 42 bin dolar seviyelerine kadar gerilemiş ve piyasayı alt üst etmişti. O seviyelerden toparlanan BTC fiyatı 46 bin dolar seviyesine kadar ufak bir toparlanma yaşadı. Dün yaşanan düşüşü değerlendiren uzmanlar, bu ani düşüşün sebebi olarak El Salvador’un Bitcoin’i ülkenin resmi para birimi ilan etmesini, dolardaki yükselişi ve altın piyasasındaki düşüşü ve kaldıraçlı işlemleri gösterdi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in dün yaşamış olduğu ani düşüş ile ilgili piyasa uzmanları bugün çeşitli paylaşımlar yaptı. Uzmanlar, yaşanan düşüşün büyüklüğünü kaldıraçlı işlemlerden kaynaklandığını söyleyerek fiyatın tekrar bir yükseliş trendi göreceğini öne sürdü.
Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered, lider kripto para Bitcoin’in fiyatının bu yılın sonuna kadar 100 bin doları aşmasını beklediğini belirtti. Şirketin bir araştırma grubu da ikinci en büyük kripto para olan Ethereum’un fiyatını bir rallinin beklediğini ve bu ralli ile birlikte fiyatın 26-35 bin dolara kadar çıkacağını ifade etti. Ancak ETH fiyatının bu seviyeye ulaşması için BTC’in en az 175 bin dolara kadar çıkması gerektiği belirtiliyor.
STANDARD CHARTERED SAYS STRUCTURALLY VALUES ETHEREUM AT $26,000-$35,000
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 8, 2021
Birçok deneyimli analistin sözlerine göre, aşırı kaldıraçlı yükseliş pozisyonları Bitcoin’in dün yaşadığı düşüşünü tetikledi. Buna benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Bazı uzmanlar, mayıs ortası ile başlayan kripto para piyasası çöküşünün nedeni olarak yine kaldıraçlı işlemleri işaret etmişti.
CryptoQuant verilerine göre, Open Interest’teki (piyasadaki sözleşme miktarındaki) hızlı düşüş, bu ani çöküşe neden olmuş olabilir. Aşırı güven duyulduğunda, tüccarlar vadeli işlem piyasalarında çok yükseliş (veya düşüş) pozisyonları alma eğilimindedir. Spot piyasada (tüccarların kendi kaynakları ile ticaret yaptıkları) hafif bir değişiklik, birkaç tasfiye emrini tetiklemiş olabilir. Bu da, daha fazla insanın pozisyonlarından çıkmak için satmaya başladığı bir tür kelebek etkisine neden olur ve bu da daha fazla tasfiyeyi tetikler.
CryptoQuant’ta zincir üstü bir veri analisti olan Crypto VizArt şu ifadeleri kullandı:
“Tüm borsaların net akışına baktığımızda, spot piyasadan önemli bir giriş/satış baskısı görmüyoruz. Öte yandan, 1 saatten daha kısa sürede uzun tasfiye hacmi, bu fiyat dalgalanmasının büyük ölçüde Vadeli İşlemler Piyasası kaynaklı olduğunu doğrulayabilir. Open Interest’teki büyük düşüş göz önüne alındığında, önemli sayıda yüksek kaldıraçlı pozisyonun (deneyimsiz oyunculara atfedilen) piyasadan silinmesi bekleniyor.”
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Kripto Para
Visa, Kripto Para Hizmetlerini Brezilya Bankalarına Entegre Ediyor!
Birçok ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük elektronik ödeme şirketlerinden biri olan Visa, kripto para birimleri ile ilgili de hizmet veriyor. Yakın zamanda CryptoPunk satın alımı ile NFT alanına da giriş yapan Visa, piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Ödeme devi şimdi de kripto para hizmetlerini Brezilya bankalarına entegre edeceğini duyurdu.
Visa’nın Brezilya’daki Yeni İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eduardo Abreu, yakın zamanda yerel bir medya kuruluşu olan Seu Dinheiro ile bir röportaj yaptı. Yönetici, Visa şirketinin hem ödemeler hem de bir değer deposu için kripto para birimlerini platformuna entegre etmeye çalıştığını açıkladı.
Abreu gelişme hakkında konuştu ve Visa’nın yerel pazara kripto para ödeme kartlarını getirmek için Brezilya’daki birkaç fintech firmasıyla birlikte çalıştığını söyledi. Yönetici, şirketin geleneksel bankaları kriptografik ürünlerle bağlamak için uygulamalar (API’ler) geliştirdiğini açıkladı. Bu sayede bankacılık platformlarında kripto para ve ETF‘lere aracısız yatırım yapmak mümkün olacak.
Abreu ayrıca Visa’nın yerel fintech firmalarının akıllı sözleşmeler kullanarak ödeme yapmalarını sağlayacak bir işletmeler arası blok zinciri geliştirdiğini bildirdi. Böyle bir blok zinciri sistemi, finansal sağlayıcıların mevduatları ve ödemeleri doğrulamasını ve dolayısıyla şeffaflığı artırmasını sağlayacak. Abreu, sistemin bazı müşterileri şu anda test aşamasında olduğunu, şirketin bu konuda ilerleyen günlerde daha fazla duyuru yapacağını söyledi.
Abreu, Visa’nın blok zinciri sisteminin Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimi işlemlerinin banka hesapları gibi diğer hesaplara aktarılmasını nasıl sağladığını keşfetmek için kısa süre içinde Brezilya’da doğrudan kripto ödemelerini test etmeye başlayacağını belirtti. Bitcoin’i fiat paraya dönüştürmek için bir aracıya ihtiyaç duyan geleneksel kripto para kartlarından farklı olarak, bu sistem bir aracıya olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.
Visa, artan kripto para benimsemesi olan bir ülkede kripto para birimleri ile mevcut bankacılık sistemi arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor. Lansman için kesin bir tarih verilmemiş olsa da önümüzdeki birkaç ay içerisinde uygulanmaya başlanması bekleniyor.
Halihazırda platformunda 180 para birimi sağlayan ve dünya çapında 170 milyon müşterisinden yararlanmayı hedefleyen Visa, gelişen kripto endüstrisinde lider olmak istiyor.
Ödeme devi, geçtiğimiz aylarda BTC’nin fiat para birimlerine dönüştürülmesini sağlamak için Bitcoin cüzdanlarıyla çalışmayı planladığını duyurmuştu. Visa şu anda Anchorage, Crypto.com ve diğerleri gibi çeşitli kripto firmalarıyla çalışıyor ve kripto para ödemeleri ve işlemleri için Visa destekli kartlar çıkarıyor.
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