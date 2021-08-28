Kripto Para
OpenSea Haftalık NFT Satışları 1 Milyar Doları Aştı!
NFT pazaryeri OpenSea’de bu hafta Temmuz ayının tamamına kıyasla %250 daha fazla işlem yapıldı. Ethereum tabanlı bir NFT pazarı olan OpenSea, bir önceki haftaya göre ise % 170 artışla haftalık işlem hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,14 milyar dolara ulaştı .
NFT’ler veya non-fungible token’ler, görüntüler veya video dosyalarından oluşan dijital öğelerdir. Bir örnekle açıklayacak olursak dijital resimler veya daha genel ismiyle dijital sanat eserleri diyebiliriz.
NFT koleksiyonlarının satıldığı yerlerin en bilindikleri ise OpenSea, CryptoPunks ve Rarible gibi pazaryerleridir. Hatta Rarible NFT alanında ilk adımların atıldığı platform olarak gösterilebilir.
OpenSea, 2017 yılında kurulmuş olup bünyesinde gerek düşük fiyatlı gerekse de yüksek fiyatlı geniş yelpazede pek çok NFT koleksiyonunu bulundurmaktadır. Platformda sanat eserleri, domain adları, çeşitli dijital kartlar, koleksiyonlar, spor gibi birçok alana ait NFT’ler bulunur. Kullanıcılar, Metamask, Bitski, Walletlink gibi cüzdanlarla kaydolarak OpenSea platformunu kullanabilirler.
OpenSea, bu ay 2.49 milyar dolar NFT satışı gerçekleştirerek rekor kırdı. Bu satış miktarı geçen ay gerçekleştirdiği rekor olan 326 milyon dolarlık satıştan %666 daha fazla.
NBA Top Shot gibi bazı projeler Flow blok zinciri üzerine inşa edilmiş olsa da, NFT’lerin çoğu Ethereum ağında barındırılıyor. Ethereum’da ise OpenSea pazarda ciddi bir hakimiyet kurmuş durumda. Öyle ki bu ay Ethereum tabanlı tüm NFT etkinliklerinin %98,3’ü OpenSea’de gerçekleşti.
OpenSea’nin en son yükselişi ise analiz sitesi Dune Analytics’ten alınan verilere göre, günlük işlem hacminin 13.4 milyon dolar olduğu 30 Temmuz’dan sonra ertesi gün 39.4 milyon dolar olmasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasıyla başladı .
OpenSea Temmuz ayından sonra üst üste rekorlar kırarak NFT piyasasında lider konuma yükseldi. OpenSea’den alınan verilere göre, platformun toplam satışları şu anda 1 milyar doları geçti ve işlem hacmi %649 arttı.
Visa, Pazartesi günü CryptoPunks piyasasındaki NFT’lerden birini 165 dolara satın aldığını açıkladıktan sonra CryptoPunks’a olan talep ciddi bir şekilde arttı. Bu, Visa gibi bir ödeme devi için küçük bir rakam olsa da, bir zamanlar ilgi görmeyen bir mecra olan NFT dünyası için büyük bir adım oldu.
Ek olarak ünlü NBA oyuncusu Stephan Curry’nin bugün içerisinde bir NFT projesine dahil olması NFT dünyasında daha da büyük bir hareketliliğe sebep oldu.
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Kripto Para
Twitter CEO’su Jack Dorsey Bitcoin İle İlgili Yeni Projesini Açıkladı!
Twitter ve Square’ın CEO’su olan Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin ’e olan ilgisi ve sevgisi ile biliniyor. Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanan Dorsey, lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, şimdi de merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını açıkladı.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, yeni kurulan bir kripto para birimi ve merkezi olmayan bir Square birimi ekibi olan TBD’nin merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kuracağını duyurdu. CEO, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada “Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa oluşturmak üzere açık bir platform yaratmamıza yardımcı olun.” İfadelerini kullandı.
We’ve determined @TDB54566975’s direction: help us build an open platform to create a decentralized exchange for #Bitcoin https://t.co/jHYWHy1qmu
— jack⚡️ (@jack) August 27, 2021
TBD Birim başkanı Mike Brock, Bitcoin’in itibari paralar ile alım satımının yapılabileceği, merkezi olmayan bir borsa (DEX) kuracaklarını söyledi. Ayrıca borsanın tamamen açık kaynak şekilde geliştirileceğinin de altını çizdi ve herhangi bir cüzdanın kullanılabileceğini de belirtti. Brock, borsanın Coinbase gibi merkezi ve saklama hizmetlerini içereceğini söylüyor.
“Bitcoin’in internetin yerel para birimi olacağına inanıyoruz. İnterneti daha merkezi olmayan hale getirmeye yardımcı olacak birçok proje olsa da, odak noktamız yalnızca herkes için sağlam bir küresel para sistemidir. Ama hepsini dahil etmek, eksik olduğunu düşündüğümüz birkaç parça gerektiriyor.”
Şu anda TBD’nin çözmeye çalıştığı temel sorunlar ise maliyet ve ölçeklenebilirlik.
DEX’lerin token takaslarını denetleyen merkezi bir aracı yoktur. Merkezi olmayan bir borsa, tipik olarak bireysel alım ve satım emirleri göndererek kullanıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıran merkezi bir borsa gibi bir emir defteri tutmaz. Kullanıcılar, diğer borsalardan farklı olarak tokenları doğrudan birbirleriyle değiştirir. Ek olarak, fiat para birimi, geleneksel finans kurumlarına erişimi olmayan ve müşterinizi tanıyın (KYC) uyum prosedürleri olmayan bir DEX’te kullanılamaz.
Jack Dorsey geçtiğimiz temmuz ayında Square aracılığıyla yeni bir merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir proje üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şirketin merkeziyetsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmayı amaçlayan açık kaynaklı bir geliştirici platformu oluşturacağını söylemiş ve ilk hedefin Bitcoin olacağını ifade etmişti. Dorsey, hayatının sonuna kadar Bitcoin’in geliştirilmesi için çalışacağını söylüyor. Square, Bitcoin için bir donanım cüzdanı projesinin de üzerinde duruyor.
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Kripto Para
Ethereum Ağ Saldırısı Nasıl Gerçekleşti? ETH Son Durum
Ethereum blok zinciri, ağ düğümlerindeki fikir birliği hatasının neden olduğu istismarlar sayesinde ikiye bölündü. Ethereum geliştiricisi Marius van der Wijden tarafından bildirildiğine göre kimliği bilinmeyen kişi(ler) Geth’in eski sürümlerini etkileyen bir güvenlik açığından faydalandı.
Ethereum ağ saldırısı, Ethereum’un yazılım istemcilerinden biri olan Geth istemcilerinin eski sürümlerinden bazılarını, yani v1.10.7’yi etkiledi. Ethereum geliştiricileri haftanın başlarında 1.10.8 sürümünü yayınlamışlardı. Kullanıcıların bu sürümü güncellemiş olmaları gerekmekteydi.
5.000’den fazla Ethereum düğümü bulunmakta ve Geth istemcisi en popüler yazılım. Yazım sırasında Geth, diğer paralel istemcilerle karşılaştırıldığında en yüksek kullanıcı sayısına (3974) sahip. Geriye dönüp bakıldığında, toplam Geth kullanıcılarının yarısından fazlası, bölünme sırasında Geth istemcisinin eski sürümlerini kullanıyordu.
Ethereum ağ saldırısı Ethereum mainnette bir zincirin bölünmesi ile sonuçlandı ve Ethereum istemcilerinin yaklaşık %50’sini etkisi altına aldı. Ethereum geliştiricisi Marius VanDerWijden, konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı:
It seems that someone found the bug we fixed in @go_ethereum v1.10.8 and exploited it causing all geth nodes with earlier versions to split from the network. If you are running v1.10.7 or earlier please update!!!
— MariusVanDerWijden (@vdWijden) August 27, 2021
“Görünüşe göre birisi @go_ethereum v1.10.8’de düzelttiğimiz hatayı buldu ve önceki sürümlere sahip tüm geth node’lerinin ağdan ayrılmasına neden olarak bundan yararlandı. v1.10.7 veya daha önceki bir sürümü çalıştırıyorsanız lütfen güncelleyin!!!”
Ardından Ethereum CoreDevs ekibinden biri olan Tim Beiko da konu ile alakalı bir açıklama yaptı ve üç havuzun (Flexpool, Binancepool ve BTC.com) yanlış Geth versiyonunda madencilik yaptığını belirtti:
Update on this: 3 pools seem to be have been mining on the wrong Geth version: @flexpool_io (who reported the issue 🙏), @btccom_official and @binance.
We are getting in touch with the two latter ones. https://t.co/Sfq8YJywF7
— Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko) August 27, 2021
Ethereum fiyatı bu olaydan büyük ölçüde etkilenmemiş olsa da, birkaç zincir üstü ölçüm, durumun hafifçe bozulduğunu belirtiyor. Ancak ETH yatırımcılarının bir panik havasına kapılmamış olduklarını söylemek mümkün. ETH fiyatı yazı sırasında 3243 dolardan işlem görüyor.
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