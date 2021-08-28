OpenSea Haftalık NFT Satışları 1 Milyar Doları Aştı!

NFT pazaryeri OpenSea’de bu hafta Temmuz ayının tamamına kıyasla %250 daha fazla işlem yapıldı. Ethereum tabanlı bir NFT pazarı olan OpenSea, bir önceki haftaya göre ise % 170 artışla haftalık işlem hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,14 milyar dolara ulaştı .

NFT’ler veya non-fungible token’ler, görüntüler veya video dosyalarından oluşan dijital öğelerdir. Bir örnekle açıklayacak olursak dijital resimler veya daha genel ismiyle dijital sanat eserleri diyebiliriz.

NFT koleksiyonlarının satıldığı yerlerin en bilindikleri ise OpenSea, CryptoPunks ve Rarible gibi pazaryerleridir. Hatta Rarible NFT alanında ilk adımların atıldığı platform olarak gösterilebilir.

OpenSea, 2017 yılında kurulmuş olup bünyesinde gerek düşük fiyatlı gerekse de yüksek fiyatlı geniş yelpazede pek çok NFT koleksiyonunu bulundurmaktadır. Platformda sanat eserleri, domain adları, çeşitli dijital kartlar, koleksiyonlar, spor gibi birçok alana ait NFT’ler bulunur. Kullanıcılar, Metamask, Bitski, Walletlink gibi cüzdanlarla kaydolarak OpenSea platformunu kullanabilirler.

OpenSea, bu ay 2.49 milyar dolar NFT satışı gerçekleştirerek rekor kırdı. Bu satış miktarı geçen ay gerçekleştirdiği rekor olan 326 milyon dolarlık satıştan %666 daha fazla.

NBA Top Shot gibi bazı projeler Flow blok zinciri üzerine inşa edilmiş olsa da, NFT’lerin çoğu Ethereum ağında barındırılıyor. Ethereum’da ise OpenSea pazarda ciddi bir hakimiyet kurmuş durumda. Öyle ki bu ay Ethereum tabanlı tüm NFT etkinliklerinin %98,3’ü OpenSea’de gerçekleşti.

OpenSea’nin en son yükselişi ise analiz sitesi Dune Analytics’ten alınan verilere göre, günlük işlem hacminin 13.4 milyon dolar olduğu 30 Temmuz’dan sonra ertesi gün 39.4 milyon dolar olmasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasıyla başladı .

OpenSea Temmuz ayından sonra üst üste rekorlar kırarak NFT piyasasında lider konuma yükseldi. OpenSea’den alınan verilere göre, platformun toplam satışları şu anda 1 milyar doları geçti ve işlem hacmi %649 arttı.

Visa, Pazartesi günü CryptoPunks piyasasındaki NFT’lerden birini 165 dolara satın aldığını açıkladıktan sonra CryptoPunks’a olan talep ciddi bir şekilde arttı. Bu, Visa gibi bir ödeme devi için küçük bir rakam olsa da, bir zamanlar ilgi görmeyen bir mecra olan NFT dünyası için büyük bir adım oldu.

Ek olarak ünlü NBA oyuncusu Stephan Curry’nin bugün içerisinde bir NFT projesine dahil olması NFT dünyasında daha da büyük bir hareketliliğe sebep oldu.