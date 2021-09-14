EY, İş Sürecine Ethereum Blok Zincirini Ekliyor!

Muhasebe ve danışmanlık firması Ernst & Young (EY), Polygon protokolünü ve çerçevesini kullanarak halka açık Ethereum (ETH) blok zinciri ekosisteminde blok zinciri çözümleri sağlayacağını duyurdu.

Londra merkezli Big-four firması yaptığı basın açıklamasında, ortaklığın, artan işlem hacmine sahip kurumsal kullanıcılara “öngörülebilir maliyetler ve ödeme süreleri” sunacağına ve ayrıca kullanıcıların işlemleri halka açık Ethereum’a taşıma seçeneğine sahip olacaklarını belirtti.

EY Global Blok Zincir Lideri Paul Brody, “açık sistem ve ağlar ve Ethereum ekosistemi konusundaki ortak önceliklerinin bu alanda işbirliğini çok daha kolaylaştıracağını” söyledi:

“Polygon ile çalışmak, EY ekiplerine müşteriler için işlemleri ölçeklendirmek için güçlü bir araç seti sağlar ve genel Ethereum ana ağında entegrasyon için daha hızlı bir yol haritası sunar.”

Ayrıca EY, şirketin verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak umuduyla bir “iyimser toplama” programı aracılığıyla “verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak için işlem doğrulamasını ele almak için yeni modellerden yararlanarak” Polygon ile özel bir endüstri zinciri oluşturduğunu da söyledi.

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Ethereum blok zinciri, ağındaki işlemlerle ilgili tıkanıklıklar ve yüksek maliyetli gaz ücretleri nedeniyle uzun süredir baltalanıyor. Geçtiğimiz ay, Londra Hard Forku olarak belirtilen “EIP-1559” yükseltmesi, bu sorunun çözülmesine bir dereceye kadar katkıda bulundu, ancak sonuçları incelemek için hala zamana ihtiyacı var.

Şirket, “endüstri zincirlerinin” işletmelere kapalı bir sistem sunarken, halka açık Ethereum ana ağıyla yakın bir uyum sağlayarak, halka açık ağlara geçişleri daha hızlı ve daha düşük riskli hale getireceğine inanıyor.

Ernst & Young aktif olarak bir kripto işi geliştiriyor. Şirket, geçtiğimiz ay ödüllü İtalyan filmi La Leggenda Di Kaspar Hauser için değiştirilemez tokenlardan oluşan sanat eserleri yarattı.