Kripto Para
Ethereum ve Solana NFT Piyasası Canlılığını Kaybediyor
Kripto piyasasında yaşanan çöküşün ardından NFT piyasasının genel ticaret hacminde de önemli düşüş yaşandı. Ancak hala yüksek fiyatlı NFT’ler ve yeni projeler satılmaya devam ediyor.
NFT piyasası, Ağustos ayında tarihi zirve rekorunu kırmıştı. Ethereum tabanlı NFT pazar yeri OpenSea, aylık bazda ticaret hacminde 3.4 milyar doları aşarak Temmuz ayına göre %950 artış yaşamıştı. OpenSea’nin yalnızca Ağustos ayında, 2020 yılında yaptığı tüm ticaret hacminin toplamından 140 kat daha büyük meblağlara ulaştı. Ancak Eylül ayıyla birlikte kripto piyasasındaki hareketliliğin de düşmesiyle genel NFT market momentumunda da bir düşüş yaşandığı görülüyor.
NFT piyasası ticaret hacminde geçen haftadan beri büyük bir düşüş yaşanıyor. Verilere göre market Ağustos ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra düşüş evresine geçmiş gibi gözüküyor. Ve CryptoPunks, Art Blocks gibi piyasanın önde gelen NFT serilerindeki hareketlilikte ciddi oranda azalma gözlemleniyor. Piyasa aktivitesi, anlık olarak hala daha bu yazın başında yaşanan uyuşukluğa göre iyi durumda. Ancak yine de son yaşanan düşüş, dijital koleksiyonculuğa olan ilginin de azaldığını gösteriyor.
Dune Analytics verilerine göre, hafta sonunda Opensea, Cumartesi ve Pazar günü toplamda 107 milyon dolar değerinde Ethereum ticaret hacmi bildirdi. 4-5 Eylül tarihindeki bir önceki hafta sonunda bu değer 274 milyon dolara ulaşmıştı. Yalnızca 1 haftada ticaret hacminde yarıdan fazla bir azalma olduğu görülebiliyor.
OpenSea’nin geçen haftaki günlük ortalama ticaret hacmi 84 milyon dolar değerindeki Ethereum’a tekabül ediyordu. Ancak son yedi günde kripto para piyasasında önemli düşüşler yaşandı. NFT piyasasının lideri konumundaki Ethereum da bu düşüşten önemli oranda etkilendi.
21 Ağustos tarihi OpenSea için ilk defa 1 günlük periyotta 100 milyon dolarlık ticaret hacminin aşıldığı ilk gün oldu. Bunun ardından yükseliş devam etti ve 29 Ağustos tarihinde günlük ticaret hacmi 323 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz günlerde ise günlük bazda bu değer 50 milyon dolar seviyelerine gerilemiş durumda.
Eylül ayı için şimdiye kadar toplam ticaret hacmi Ethereum bazında 1.5 milyar doların üstüne çıkmış durumda. Daha Eylül ayı bitmeden ulaşılan bu değer hala daha bu yılın Temmuz ayına kadarki toplamından daha fazla. Ağustos ayında ise toplam ticaret hacmi ay kapanışı 3.5 milyar dolara yakın bir değerde yapıldı. Eylül ayında bu seviyelere ulaşılması beklenmiyor.
Punk 8857 bought for 2,000 ETH ($6,629,279.79 USD) by 0xf2a70b from 0x389747. https://t.co/XJnotp8xk1 #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/sQYNWvYTjT
— CryptoPunks Bot (@cryptopunksbot) September 11, 2021
NFT (Non-Fungible Token), aslında dijital bir eser veya ürünün sahipliğinin elde edilmesini temsil ediyor. Popüler NFT koleksiyonları genellikle profil avatarları, spor videolarındaki önemli anlar, üretken sanat işleri ve interaktif video oyunu eşyaları olabiliyor. Ancak NFT’ler bu alanlarla sınırlandırılmış değil. Etkinlik biletleri, müzik besteleri veya fiziksel bir eşyanın sahipliği gibi bir çok şey bir NFT olabiliyor.
NFT piyasasında liderliği Ethereum tabanlı projeler açık ara farkla elinde bulunduruyor. Ancak geçen hafta tüm projelerin satış hacimlerinde de önemli düşüşler görülüyor. Cryptoslam verilerine göre, Ethereum tabanlı oyun Axie Infinity’nin satış hacminde son 1 haftada %15 azalma gözlemlendi. Popüler NFT serileri Art Blocks ve CryptoPunks da geçen haftadan beri %50 civarında satış hacimlerinde düşüş yaşadı.
Solana blok zincirinde üretilmiş projeler de özellikle son zamanlarda etkinliğini arttırıyor. Solanalysis verilerine göre, Solana tabanlı NFT projelerin son 1 haftalık hacminde %8 oranında düşüş yaşandığı görülüyor. Solana tabanlı NFT serilerinde liderlik de Degenerate Ape Academy ismindeki maymun avatarlarının elinde. Solana’nın yerel tokenı SOL de son zamanlarda NFT piyasasındaki varlığının yükselmesine bağlı olarak önemli yükselişler yaşadı.
NFT koleksiyonları genel olarak bu ay, geçen aya göre daha az hareketlik sergilese de gelecekte çok daha fazla yaygın olarak kullanılacağı öngörülüyor.
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Kripto Para
Çin’den Kripto Para Madenciliğine Yönelik Yeni Hamleler Geliyor!
Bitocin ve diğer kripto para birimlerine karşı oldukça sert tutumlar içerisinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda madencilerin ülkedeki faaliyetlerini yasaklayarak kripto para piyasasında bir çöküşün fitilini ateşleyen Çin’den kripto para madenciliğine yönelik yeni hamleler geliyor. Çin’in Hebei Eyaleti, ülkenin kripto para madenciliği ve ticaret durumunu düzenlemek için Çin Halk Bankası ile güçlerini birleştiriyor.
Çin’in Hebei Eyaleti, otoriter devlette yerel olarak yayılan kripto para baskısının izine katıldı. Hebei Eyaleti yetkilileri, ekim ayından itibaren kripto para madenciliği ve ticaretini soruşturmaya ve bu alana yönelik yaptırımlara yeniden başlayacaklarını duyurdular. Açıklama, kripto para birimlerini ekolojik olarak sürdürülemez olarak ve ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da yıkıcı doğası olduğunu öne sürerek ulusal bir tehdit olarak tanımlayan bir makale aracılığıyla yapıldı.
Makale, kripto para madenciliğini Çin’in “karbon zirvelerini nötralize etme” hedefiyle çelişen büyük bir elektrik tüketimi olarak tanımladı. Kripto para madenciliğinin sürdürülemez olmasının yanı sıra ülkedeki finansal düzenin işleyişini de bozarak ekonomik ve sosyal belirsizliğe neden olduğu ifade edildi.
“Kripto para madenciliği, Çin’in karbon nötr politikasına ters düşen bir uygulamadır. Ülkenin mali düzenini bozmakta ve ne olduğu açık olmayan, finansal riskleri yüksek varlıklar barındırmaktadır. Bu durum, ekonomik ve sosyal kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturmaktadır.
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İl İnternet Bilgi Ofisi, İl Eğitim Departmanı, İl Kamu Güvenliği Departmanı, İl Yerel Mali Denetleme ve Yönetim Bürosu, Çin Halk Bankası Shijiazhuang Merkez Alt Şubesi, İl İletişim İdaresi, Hebei Şubesi ile birlikte Ulusal Bilgisayar Ağı Acil Durum Teknoloji İşleme Koordinasyon Merkezi ve diğer bölümler, eyalette kripto para madenciliği ve ticaretine karşı düzeltme önlemleri almak için işbirliği yaptı.
Değişiklik planı, eyaletteki kripto para birimi işletmeleri tarafından kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin doğrulanmasını ve denetlenmesini içeriyor. Bu işletmelerin ayrıca sistem güvenlik önlemlerini ve dahili yönetim sistemlerini de iyileştirmeleri ve kripto para birimlerinin yasadışı madenciliği için merkezi olmayan teknolojilerinin kullanımını yasaklamaları gerekiyor. Düzeltme planına göre ilgili kurumların 30 Eylül tarihinden önce işletmeleri denetlemesi ve doğrulaması gerekiyor.
Operasyon, her düzeydeki departmanların, bilgileri raporlamasını ve bulunan sorunları derhal bildirmesini zorunlu kılıyor. Bilgi işlem gücünü kullanarak yasa dışı madencilik yapanlar ve sorumlu kişiler ciddi şekilde cezalandırılacak.
Kripto para birimlerine ve bunların madenciliğine net bir şekilde karşı olan Çin’in, alana yönelik bu yaptırımları ve baskıları geçtiğimiz aylarda Bitcoin fiyatına ve bununla birlikte piyasanın neredeyse tamamına ciddi derecede etki etmişti. Yeni gelen hamlelerin piyasaya ne derece etki edeceğini hep beraber göreceğiz.
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Kripto Para
EY, İş Sürecine Ethereum Blok Zincirini Ekliyor!
Muhasebe ve danışmanlık firması Ernst & Young (EY), Polygon protokolünü ve çerçevesini kullanarak halka açık Ethereum (ETH) blok zinciri ekosisteminde blok zinciri çözümleri sağlayacağını duyurdu.
Londra merkezli Big-four firması yaptığı basın açıklamasında, ortaklığın, artan işlem hacmine sahip kurumsal kullanıcılara “öngörülebilir maliyetler ve ödeme süreleri” sunacağına ve ayrıca kullanıcıların işlemleri halka açık Ethereum’a taşıma seçeneğine sahip olacaklarını belirtti.
EY Global Blok Zincir Lideri Paul Brody, “açık sistem ve ağlar ve Ethereum ekosistemi konusundaki ortak önceliklerinin bu alanda işbirliğini çok daha kolaylaştıracağını” söyledi:
“Polygon ile çalışmak, EY ekiplerine müşteriler için işlemleri ölçeklendirmek için güçlü bir araç seti sağlar ve genel Ethereum ana ağında entegrasyon için daha hızlı bir yol haritası sunar.”
Ayrıca EY, şirketin verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak umuduyla bir “iyimser toplama” programı aracılığıyla “verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak için işlem doğrulamasını ele almak için yeni modellerden yararlanarak” Polygon ile özel bir endüstri zinciri oluşturduğunu da söyledi.
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Ethereum blok zinciri, ağındaki işlemlerle ilgili tıkanıklıklar ve yüksek maliyetli gaz ücretleri nedeniyle uzun süredir baltalanıyor. Geçtiğimiz ay, Londra Hard Forku olarak belirtilen “EIP-1559” yükseltmesi, bu sorunun çözülmesine bir dereceye kadar katkıda bulundu, ancak sonuçları incelemek için hala zamana ihtiyacı var.
Şirket, “endüstri zincirlerinin” işletmelere kapalı bir sistem sunarken, halka açık Ethereum ana ağıyla yakın bir uyum sağlayarak, halka açık ağlara geçişleri daha hızlı ve daha düşük riskli hale getireceğine inanıyor.
Ernst & Young aktif olarak bir kripto işi geliştiriyor. Şirket, geçtiğimiz ay ödüllü İtalyan filmi La Leggenda Di Kaspar Hauser için değiştirilemez tokenlardan oluşan sanat eserleri yarattı.
“Film endüstrisi için değer yaratmanın yeni ve yenilikçi bir yolunu desteklemekten gurur duyuyoruz. Blok zincirinden yararlanmanın muazzam potansiyelini gösteriyor ve teknolojinin çeşitli sektörlerde nasıl fayda sağlayabileceğini gerçekten gösteriyor.”
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