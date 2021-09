Ethereum ve Solana NFT Piyasası Canlılığını Kaybediyor

Kripto piyasasında yaşanan çöküşün ardından NFT piyasasının genel ticaret hacminde de önemli düşüş yaşandı. Ancak hala yüksek fiyatlı NFT’ler ve yeni projeler satılmaya devam ediyor.

NFT piyasası, Ağustos ayında tarihi zirve rekorunu kırmıştı. Ethereum tabanlı NFT pazar yeri OpenSea, aylık bazda ticaret hacminde 3.4 milyar doları aşarak Temmuz ayına göre %950 artış yaşamıştı. OpenSea’nin yalnızca Ağustos ayında, 2020 yılında yaptığı tüm ticaret hacminin toplamından 140 kat daha büyük meblağlara ulaştı. Ancak Eylül ayıyla birlikte kripto piyasasındaki hareketliliğin de düşmesiyle genel NFT market momentumunda da bir düşüş yaşandığı görülüyor.

NFT piyasası ticaret hacminde geçen haftadan beri büyük bir düşüş yaşanıyor. Verilere göre market Ağustos ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra düşüş evresine geçmiş gibi gözüküyor. Ve CryptoPunks, Art Blocks gibi piyasanın önde gelen NFT serilerindeki hareketlilikte ciddi oranda azalma gözlemleniyor. Piyasa aktivitesi, anlık olarak hala daha bu yazın başında yaşanan uyuşukluğa göre iyi durumda. Ancak yine de son yaşanan düşüş, dijital koleksiyonculuğa olan ilginin de azaldığını gösteriyor.

Dune Analytics verilerine göre, hafta sonunda Opensea, Cumartesi ve Pazar günü toplamda 107 milyon dolar değerinde Ethereum ticaret hacmi bildirdi. 4-5 Eylül tarihindeki bir önceki hafta sonunda bu değer 274 milyon dolara ulaşmıştı. Yalnızca 1 haftada ticaret hacminde yarıdan fazla bir azalma olduğu görülebiliyor.

OpenSea’nin geçen haftaki günlük ortalama ticaret hacmi 84 milyon dolar değerindeki Ethereum’a tekabül ediyordu. Ancak son yedi günde kripto para piyasasında önemli düşüşler yaşandı. NFT piyasasının lideri konumundaki Ethereum da bu düşüşten önemli oranda etkilendi.

21 Ağustos tarihi OpenSea için ilk defa 1 günlük periyotta 100 milyon dolarlık ticaret hacminin aşıldığı ilk gün oldu. Bunun ardından yükseliş devam etti ve 29 Ağustos tarihinde günlük ticaret hacmi 323 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz günlerde ise günlük bazda bu değer 50 milyon dolar seviyelerine gerilemiş durumda.

Eylül ayı için şimdiye kadar toplam ticaret hacmi Ethereum bazında 1.5 milyar doların üstüne çıkmış durumda. Daha Eylül ayı bitmeden ulaşılan bu değer hala daha bu yılın Temmuz ayına kadarki toplamından daha fazla. Ağustos ayında ise toplam ticaret hacmi ay kapanışı 3.5 milyar dolara yakın bir değerde yapıldı. Eylül ayında bu seviyelere ulaşılması beklenmiyor.

Punk 8857 bought for 2,000 ETH ($6,629,279.79 USD) by 0xf2a70b from 0x389747. https://t.co/XJnotp8xk1 #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/sQYNWvYTjT

— CryptoPunks Bot (@cryptopunksbot) September 11, 2021