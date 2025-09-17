Yeni nesil Galaxy S26 serisinin tanıtımına aylar kala teknoloji dünyasında büyük bir heyecan var. Ancak merak edilen soru şu: S26 serisi gerçekten rakiplerine meydan okuyacak mı, yoksa şarj tarafında geride mi kalacak? Özellikle S26 hızlı şarj konusu gündemin ilk sırasına oturmuş durumda. Türkiye’deki kullanıcılar, bu konuda Samsung’un nasıl bir adım atacağını şimdiden tartışmaya başladı.

Galaxy S26 şarj hızı belli oldu! Samsung üzdü!

Galaxy S26 ailesi, Çin’in kalite sertifikasyon merkezinden geçti ve bu süreç bazı önemli detayları ortaya çıkardı. Görünüşe göre Samsung, S26 hızlı şarjı tarafında pek de cesur davranmıyor. Yeni seride 25W şarj desteği S26 Pro ve S26 Edge modellerinde korunurken, 45W şarj sadece S26 Ultra için sunulacak. Yani mevcut S25 serisine kıyasla somut bir iyileştirme gözükmüyor.

Bu durum özellikle Çin pazarı için şaşırtıcı, çünkü ultra hızlı şarjın en fazla talep gördüğü ülkelerden biri orası. Eğer Galaxy S26 serisi Çin’de bile sınırlı kalıyorsa, Türkiye gibi diğer pazarlarda da farklı bir tablo beklemek gerçekçi olmayabilir. Kullanıcıların beklediği 65W veya daha yüksek S26 hızlı şarj seviyeleri şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor.

Samsung’un bu tutumunun arkasında geçmişte yaşanan Note 7 batarya sorunlarının etkili olduğu konuşuluyor. Güvenliği riske atmamak için şarj hızlarını sınırlı tutan şirket, Galaxy S26 serisiyle de aynı yaklaşımı sürdürüyor. Ancak rakip markalar, özellikle iPhone 17 serisinde 40W seviyelerine çıkmış durumda. Bu tablo, Türkiye’deki kullanıcıların “neden daha hızlı değil?” sorusunu gündeme getirebilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 One UI 8 güncellemesi çıktı! Nasıl yüklenir?

Öte yandan tasarım tarafında ise seride bazı yenilikler dikkat çekiyor. Galaxy S26 Pro modelinde daha ince çerçeveler ve kenarlara uyumlu hale getirilmiş bir ekran tasarımı öne çıkarken, Ultra modelinde S Pen entegrasyonunun devam ettiği görülüyor. Kullanıcı arayüzünde ise daha akıcı animasyonlar ve batarya optimizasyonuna dair yeni ayarların yer aldığı belirtiliyor. Bu da S26 hızlı şarj eksikliğini biraz olsun telafi edebilir.

Galaxy S26 için siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un şarj hızında geri kalması kullanıcıların tercihlerini etkiler mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!