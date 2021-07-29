Kripto Para
Ethereum’un önemli dönüm noktası Londra Hardfork’u neler getirecek?
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Bitcoin’den sonraki en önemli kripto para olarak kabul edilen Ethereum çok önemli bir noktanın eşiğinde. Ağustos ayında gerçekleşecek olan Londra Hardfork’unda neler olacak? Ethereum yatırımcıları neleri beklemeli?
Ethereum, başlangıcından bu yana ana kodunda sürekli geliştirmeler yapılarak bugünlere geldi. Bu geliştirmelerden bir tanesi de 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Buna da Londra Hardfork’u ismi veriliyor. Londra Hardfork’unda tıpkı daha önce yapılan Berlin, İstanbul, Konstantinopolis ve Bizans Hardforklar‘ındaki gibi Ethereum paydaşları tarafından ortak karar ile kabul edilen Ethereum Geliştirme Teklifleri (EIP) uygulamaya konacak. Londra Hardfork’u ise daha çok EIP-1559 numaralı teklifle birlikte anılsa da bunun yanında kabul edilen 4 geliştirme teklifi daha aktifleştirilecek. Bunlara daha yakından bakalım.
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EIP-1559
Londra forkunda gerçekleştirilecek en önemli değişikliklerden biri de EIP-1559 ile olacak. Bu sebeple uzun süredir bu değişiklik oldukça tartışıldı ve diğer geliştirmeler ise EIP-1559’un arka planında kaldı. EIP-1559 ile aslında iki şey gerçekleştirilecek. Öncelikle ethereum ağında gerçekleşen işlemlere bir taban bir komisyon ücreti eklenecek. Bunun da ödenecek komisyonun daha kolay hesaplanmasında faydalı olması ve şu anki komisyon ücretlerine göre %20 civarında bir azalma olması bekleniyor. Şu anki sistemde ödenecek komisyonun hesaplanması anlık ağın yoğunluğuna göre değişmekte ve ağın yoğun olduğu zamanlarda da yüksek komisyon ücretleri ortaya çıkabilmekte. Dolayısıyla bu yönüyle EIP-1559’un küçük yatırımcının belası olan komisyon ücretlerinin azaltılmasında devrimsel bir rolü olmasa da oldukça önemli bir rolü olacağı söylenebilir.
EIP-1559 ile gelecek diğer bir gelişme ise ödenen komisyon ücretlerinin, dünyanın her tarafındaki ağdaki işlemleri onaylayan ve gerçekleştiren madencilere gitmesi yerine yakılacak olması. Yakma işlemi de o Ethereumların erişilemeyen bir adrese gönderilerek dolaşımdan çıkarılması anlamına geliyor. Bu durum da limitsiz arza sahip Ethereum için deflasyonist bir baskı yaratarak arz talep dengesine göre arzın düşmesi sonucu fiyatın artması anlamına gelebileceği söyleniyor. Ethereum arzının zamana dayalı olarak yavaş yavaş düşmesi de bu gerçekleştikçe Ethereum fiyatının zamana dayalı olarak benzer hızlarda yükselmesi bekleniyor.
EIP-3198
EIP-3198, EIP-1559’un küçük kardeşi olarak tanıtılıyor. Temel olarak EIP-1559’un akıllı kontratlardaki kullanıcı deneyim geliştirmelerini içeriyor. Akıllı kontratlar, Ethereum blok zincirindeki çeşitli yönergeleri kapsayan bilgisayar kodları olarak tanımlanıyor. Örneğin, bir otomat makinesinden almak istediğiniz ürünün nuamrasını girip ücretini yatırdığınızda arka planda çalışan ve size seçmiş olduğunuz ürün ile paraüstünüzün doğru verilmesini sağlayan kodlar akıllı kontratlar için verilen en sık örneklerden biri oluyor. Kripto arenasında ise akıllı kontratlar yoğunlukla Merkeziyetsiz Finans (DeFi) platformlarında insanlara borç veya faiz vermek için aracıları ortadan kaldırmak için kullanılıyor. EIP-3198 ile de akıllı kontratlar için ödenen komisyon ücretleri azaltılacak.
EIP-3529
EIP-1559 ile birlikte ağda önemli etki yaratacak geliştirmelerden bir tanesi belki de EIP-3529 ile olacak. Kısaca özetlemek gerekirse bu geliştirmeyle ağdaki bazı işlem kodları için ödenen komisyon iadeleri kaldırılacak. Bunu açmak gerekirse şu anda Ethereum ağında kendi işlemini temizledikten sonra ödenen komisyon ücretinden iade almak mümkün. Bazı akıllı kontratlar ve buna bağlı olan veriler ağın tıkanmasına neden olabilir.
Ödenen komisyon ücretinin iade edilmesi pratikte kulağa çok güzel gelse de bu durum bazı süistimallere de sebebiyet verebiliyor. Örneğin insanlar, ağdaki komisyon ücretleri düştüğünde ağı işe yaramaz verilerle dolduruyorlar ve komisyon ücretleri yükseldiğinde doldurdukları işe yaramaz verileri silip yüksek fiyattan komisyon ücretlerini iade alıyorlar. Ve iade edilen komisyon ücretlerinin çok büyük bir çoğunluğunun bu şekilde ödendiği de Ethereum’un en önemli geliştiricilerinden biri olan Tim Beiko tarafından doğrulandı. Dolayısıyla EIP-3529 ile ağın daha stabil olması bekleniyor.
EIP-3541
EIP-3541, Londra fork’unda gerçekleştirilecek daha az öneme sahip geliştirmelerden bir tanesi belki de. Ağda gerçekleştirilecek yeni akıllı kontratlar için ağda yer açılmasını sağlayacak. Kısaca Sanal Ethereum Makinelerine hiçbir şeyi bozmadan yeni bir özellik eklenmesi olarak tanımlanıyor.
EIP-3554
EIP-3554 ile “Zorluk Bombası” olarak bilinen olgu Aralık 2021’e ertelenecek. Kısaca zorluk bombası, ağdaki işlem gücüne bağlı olarak blok çözme zorluğunun bir kod ile ayarlanarak blok oluşturulmasında yaşanabilecek gecikmelerin ayarlanması şeklinde tanımlanabilir. Bu durum da 2015 yılında madencilerin hep birlikte madencilik işlemlerini durdurarak ağı savunmasız bırakmasını engellemek için bilinçli olarak oluşturuldu. EIP-3554 ile temelde bu bomba çözülecek Ethereum’un ETH 2.0 yolculuğunda geliştiricilere daha fazla zaman kazandıracak. ETH 2.0 ile birlikte de bütün bu kodlar önemini yitirecek.
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Kripto Para
TCMB Başkanı dijital para çalışmaları ile ilgili konuştu! Pilot uygulama başlıyor…
TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital para çalışmaları ile ilgili konuştu. Başkan, pilot uygulamaların ne zaman başlayacağını söyledi.
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sordukları sorulara yanıt verdi. Kavcıoğlu, çalışmaları hızla devam eden dijital para hakkında da önemli açıklamalar yaptı.
Dünyadaki pek çok merkez bankasından dijital para birimi çalışmalarına dair haberler geliyor. Bu alanda en önde giden ise Çin. Geniş çaplı pilot denemeleri başarı ile uygulayan Çin’in ardından pek çok merkez bankası da hızla hamleler yapıyor. Türkiye de bu çalışmalara başlayan ülkelerden biri. 2019 yılında çalışmalarına başlanan dijital para hakkında gelinen son nokta da fazlasıyla merak ediliyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kendisine bu konu hakkında yöneltilen sorulara şu ifadelerle yanıt verdi:
“Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız. Açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor.”
Dünyada hızla ilerleyen ve ülkemizde de eylül ayı civarında pilot uygulamaları başlaması beklenen merkez bankası dijital para birimleri ile ilgili sizlerin görüşleri neler? Sizce dijital paralar ülkeler için nasıl avantajlar ve dezavantajlar yaratabilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
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Kripto Para
PayPal, kripto para cüzdanı başlatacak!
Ödeme sağlayıcı devi PayPal, çarşamba günü ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı. Mali raporların açıklandığı toplantıda önemli bilgiler de paylaşıldı. PayPal CEO’su Dan Schulman, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir kripto para cüzdanı çıkaracağını söyledi. Önemli özellikler sunacak olan “süper” cüzdan uygulamasının yakın bir süreç içerisinde ABD’de kullanıma geçmesi bekleniyor.
Çarşamba günü yatırımcı güncelleme çağrısında konuşan PayPal CEO’su Dan Schulman, süper uygulama cüzdanının yükseltilmesini “kod tamamlandı” olarak nitelendirdi. Bilgilere göre PayPal bu yılın 3. çeyreğinde yeni bir ‘dijital cüzdan’ ürünü tanıtacak. Kripto para birimi hizmetlerinin PayPal’ın büyümesi için kritik olacağı düşünülüyor.
CEO, kripto para yatırımcılarının doğrudan para yatırmalarını ve tasarruf yapabilmelerini sağlayacak olan “süper” uygulamasının kodlarının tamamlandığını bildirdi. Yeni kripto cüzdanı yüksek getiri tasarrufu, doğrudan mevduat fonlarına erken erişim, mesajlaşma yeteneği ve kripto yeteneklerine sahip olacak. Schulman, “Her cüzdan, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle yönlendirilecek ve benzersiz olacaktır” dedi.
“Şu anda üçüncü taraf cüzdanlara transferler üzerinde çalışıyoruz ve vergiler ve vergi raporlaması için çok sorunsuz bir süreç oluşturduğumuzdan gerçekten emin olmak istiyoruz. Bu yüzden, bunu platformumuzda hem alım satım hem de kripto ile satın alma işlemlerine nasıl entegre edebileceğimiz konusu üzerinde duruyoruz.”
PayPal’ın sahip olduğu mobil ödeme uygulaması Venmo, müşterilerinin uygulamalarında kripto para ticareti yapmasına olanak sağlamak için nisan ayında yeni bir hizmet başlattı. PayPal’ın bildirdiğine göre, bu çeyrekte toplam ödeme hacmi 311 milyar ABD doları olan dört yüz milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Firma ayrıca 76 milyon aktif hesapta çeyrek için 58 milyar dolarlık toplam ödeme hacmi açıkladı. Ödeme sağlayıcısı devi kripto para ile ilgili hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde ABD’deki belirli kullanıcılar için kripto para satın alma limitini 20 bin dolardan 100 bin dolara çıkaracağını açıklamıştı.
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