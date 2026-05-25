Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından paylaşılan güncel veriler, Türkiye’deki e-mobilite dönüşümünün resmi beklentilerin çok ötesinde bir hızla gerçekleştiğini gösterdi. Kurumun bir önceki yıl hazırladığı hedefler yukarı yönlü revize edilirken, yollardaki otomobil ve ağır vasıta sayısındaki tablo pazarın dinamiklerini değiştiriyor. Peki yayımlanan güncel EPDK elektrikli araç raporu, otomotiv sektörünün geleceği için ne söylüyor?

EPDK elektrikli araç raporu hedefleri aştı

Yeni yayımlanan EPDK elektrikli araç raporu, 2019 yılında yalnızca 1.465 olan elektrik motorlu vasıta sayısının Mart 2026 sonu itibarıyla 411 bin 796 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu pazarın 408 bin 314’lük aslan payını binek otomobiller oluştururken; kamyon, otobüs ve traktör gibi ticari araçlar da dönüşüme dahil oldu. Özellikle filo kullanımlarında elektrikli modellere geçiş giderek hızlanıyor. Kurumun 2024 yılında hazırladığı bir önceki çalışmada, 2025 yılı için belirlenen en iyimser yüksek senaryo 361 bin 893 adet düzeyindeydi. Gerçekleşen rakamların bu tavan beklentiyi dahi önemli ölçüde geçmesi, tüketici eğilimlerinin planlanandan çok daha hızlı değiştiğini kanıtlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte orta senaryoda 2030 yılı için 2 milyon 295 bin 927, 2035 yılı için ise 5 milyon 629 bin 51 araç hedefleniyor.

Şarj istasyonu altyapısı Avrupa’yı solladı

Araç sayısındaki patlamanın en kritik ayağı olan şarj ağlarında da pozitif bir tablo öne çıkıyor. Mart 2026 verilerinde ticari hizmet veren toplam soket sayısının 41 bin 938’e çıktığı, bunun 18 bin 38’lik kısmını hızlı dolum imkanı sunan DC ünitelerin oluşturduğu belirtiliyor.

Türkiye’deki şarj istasyonu altyapısı içinde DC soketlerin payı yaklaşık yüzde 43 bandında seyrederek Almanya, Fransa ve Norveç gibi öncü ülkeleri geride bırakıyor. Özellikle Norveç gibi pazarlarda, satışların çoğunu elektrikli araçların oluşturduğunu biliyoruz, buna rağmen Türkiye’nin şarj istasyonu konusundaki bu ilerlemesi, dikkate değer.

Küresel ölçekte her 11 araca bir şarj noktası düşerken, Türkiye’de bu rakam 9,8 seviyesine inerek kullanıcılara bekleme yapmadan şarj imkanı tanıyor. Benzer şekilde araç başına düşen halka açık şarj kapasitesi dünya genelinde 2,8 kW iken, ülkemizde 7,75 kW düzeyine erişerek gündelik kullanımda önemli bir konfor sağlıyor.

Yani elektrikli araçlarla ilgili çok sık dile getirilen “Şarj istasyonu yok” şikayeti, büyük oranda giderilmiş durumda. Şu anda olduğu gibi, bayram sebebiyle oluşan yoğunluklar ve Togg gibi bazı markaların bayram şarj kampanyaları nedeniyle, bazen özellikle şehirlerarası ulaşımda şarj istasyonu sorunu yaşansa da, genel olarak Türkiye’de araç şarj istasyonu dağılımı oldukça yeterli diyebiliriz.

Yıl boyunca gerçekleşen 21 milyonu aşkın işlemde tüketilen 458 bin 516 MWh enerjinin yüzde 62,95’lik bölümünün yeşil enerji sertifikalı kaynaklardan sağlanması da çevreci hedefleri destekliyor.

Şebeke üzerinde çökme riski var mı?

Elektrikli araçlarla ilgili küresel çapta en çok tartışılan şebeke kapasitesi endişesi, Türkiye özelinde büyük bir tehlike arz etmiyor. Amerika ve Avrupa pazarında regülatörleri zorlayan artan güç talebi, kurumun yayımladığı analizlerde şimdilik güvenli sınırlarda kalıyor.

Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında 2030 yılındaki toplam elektrik tüketiminin 455,3 TWh olacağı hesaplanıyor. Aynı dönemde Türkiye elektrikli araç sayısı milyonları bulsa dahi, bu araçların yaratacağı maksimum tüketimin 7,71 TWh bandında kalması bekleniyor. Böylece ulaşımdan kaynaklı elektrik talebinin toplam şebeke içindeki payı yüzde 2 ile yüzde 4 arasında sınırlı kalarak ulusal altyapıyı riske atmayacak.

Raporun en can alıcı noktalar neler?

Rapordaki tüm bilgilerin kısa bir özeti şu şekilde:

Türkiye’de elektrikli araç pazarı son yıllarda çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. 2019 yılında yalnızca 1.465 adet elektrikli araç yollardayken, 2025 sonunda bu sayı 373.733 adede ulaştı. Mart 2026 itibarıyla ise Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 411.796 adet olarak kaydedildi.

2025 yılında elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 17,7 seviyesine çıktı. Bu oran, elektrikli araçların artık niş bir pazar olmaktan çıkarak ana akım otomotiv pazarının güçlü bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Mart 2026 itibarıyla Türkiye’deki elektrikli araç parkının çok büyük bölümü otomobillerden oluşuyor. Toplam elektrikli araçların 408.314 adedi otomobil, 2.787 adedi kamyonet, 346 adedi minibüs, 304 adedi otobüs, 29 adedi kamyon ve 16 adedi traktör olarak kayıtlara geçti.

Şarj altyapısı tarafında da ciddi bir büyüme yaşandı. 2022 sonunda Türkiye’de 2.951 şarj soketi bulunurken, Mart 2026 sonunda ticari olarak hizmet sunulan toplam şarj noktası sayısı 41.938’e yükseldi.

Mart 2026 itibarıyla Türkiye’deki toplam 41.938 şarj noktasının 23.900 adedi AC, 18.038 adedi ise DC hızlı şarj noktalarından oluşuyor. Bu tablo, Türkiye’nin özellikle hızlı şarj altyapısında güçlü bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de faaliyette olan şarj noktalarının yaklaşık yüzde 43’ü DC hızlı şarj niteliğinde. Bu oran, Norveç, Almanya ve Fransa gibi e-mobilite alanında öne çıkan ülkelerle kıyaslandığında dikkat çekici bir seviyeye işaret ediyor.

Türkiye’de Mart 2026 itibarıyla soket başına yaklaşık 9,8 elektrikli araç düşüyor. Elektrikli araç başına düşen ortalama şarj kapasitesi ise 7,75 kW seviyesinde. Bu değerler, küresel ortalamalarla kıyaslandığında Türkiye’nin şarj altyapısında güçlü bir noktada olduğunu gösteriyor.

2025 yılında şarj hizmeti piyasasında toplam 458.516 MWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Bunun 288.629 MWh’lik bölümü yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. Böylece yeşil şarj istasyonlarının toplam tüketimdeki payı yüzde 62,95 seviyesine ulaştı.

2025 yılında toplam şarj süresi 20.443.075 saat, toplam şarj adedi ise 21.701.880 olarak kaydedildi. Şarj başına ortalama elektrik tüketimi 21,13 kWh, şarj başına ortalama süre ise 0,94 saat oldu.

Şarj hizmeti piyasasında lisanslı oyuncu sayısı da hızla arttı. 2022 sonunda Kurumdan lisans alan firma sayısı 77 iken, bu sayı 2023 sonunda 170’e yükseldi. Nisan 2026 itibarıyla sonlandırılan lisanslar hariç olmak üzere şarj hizmeti piyasasında 183 lisans sahibi faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de elektrikli araç ve şarj altyapısı için yapılan yeni projeksiyonlarda düşük, orta ve yüksek olmak üzere farklı senaryolar oluşturuldu. Bu senaryolar, hem toplam araç stokundaki büyümeyi hem de otomobil satışları içinde elektrikli araçların payındaki artışı dikkate alıyor.

Yeni projeksiyona göre Türkiye’de elektrikli araç sayısının 2030 yılında düşük senaryoda 1.318.043, orta senaryoda 2.295.927, yüksek senaryoda ise 2.768.970 adede ulaşması bekleniyor.

2035 yılı için elektrikli araç sayısı düşük senaryoda 2.773.899, orta senaryoda 5.629.051, yüksek senaryoda ise 7.024.525 adet olarak tahmin ediliyor.

2040 yılına gelindiğinde Türkiye’deki elektrikli araç sayısının düşük senaryoda 4.976.259, orta senaryoda 10.595.970, yüksek senaryoda ise 13.068.521 adede ulaşabileceği öngörülüyor.

Şarj noktası projeksiyonlarına göre Türkiye’de toplam şarj soketi sayısının 2030 yılında düşük senaryoda 72.937, orta senaryoda 127.051, yüksek senaryoda ise 153.229 seviyesine çıkması bekleniyor.

2035 yılı için toplam şarj noktası tahmini düşük senaryoda 98.149, orta senaryoda 199.174, yüksek senaryoda ise 248.550 adet olarak hesaplandı.

2040 yılında toplam şarj noktası sayısının düşük senaryoda 154.066, orta senaryoda 328.054, yüksek senaryoda ise 404.605 adede ulaşabileceği öngörülüyor.

AC şarj noktaları için 2030 tahmini düşük senaryoda 42.724, orta senaryoda 74.422, yüksek senaryoda 89.756 adet olarak veriliyor. 2035’te bu sayı 54.226 ile 137.321 arasında, 2040’ta ise 78.277 ile 205.570 arasında değişebilir.

DC hızlı şarj noktaları için 2030 tahmini düşük senaryoda 30.213, orta senaryoda 52.629, yüksek senaryoda 63.473 adet olarak hesaplandı. 2035’te DC soket sayısının 43.923 ile 111.229 arasında, 2040’ta ise 75.789 ile 199.035 arasında olması bekleniyor.

Projeksiyonlarda yalnızca şehir içi kullanım değil; şehir dışı geçiş noktaları, turizm bölgeleri, mevsimsel yoğunluklar ve Trans-Avrupa Ulaşım Ağı kapsamındaki güzergâhlar da dikkate alındı. Bu yaklaşım, şarj altyapısının yalnızca toplam sayı üzerinden değil, konum ve kullanım yoğunluğu açısından da planlanması gerektiğini gösteriyor.

Belgede, 2035 yılında soket başına 35 elektrikli araç, 2040 yılında ise soket başına 40 elektrikli araç hedef değerleri üzerinden hesaplamalar yapıldığı görülüyor. Bu yöntem, şarj altyapısının araç sayısındaki büyümeye paralel şekilde planlanmasını amaçlıyor.

Elektrikli araçlardan kaynaklanan toplam elektrik tüketiminin 2030 yılında 3,84 TWh ile 7,71 TWh arasında, 2035 yılında ise 8,23 TWh ile 20,67 TWh arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu tabloya göre, en yüksek senaryoda bile elektrikli araçların toplam elektrik tüketimindeki payının 2030’da yaklaşık yüzde 2, 2035’te ise yaklaşık yüzde 4 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

Bu nedenle elektrikli araçlardan kaynaklanacak ilave elektrik talebinin ulusal ölçekte arz güvenliği açısından kısa ve orta vadede büyük bir risk oluşturması beklenmiyor. Ancak yerel dağıtım şebekelerinde, özellikle yoğun şarj talebi oluşacak bölgelerde kapasite artışı ve şebeke güçlendirme ihtiyacı doğabileceği vurgulanıyor.

Şarj istasyonlarının elektrik tüketim tesisi olarak değerlendirildiği, bağlantı sürecinde talep gücü ile mevcut şebeke kapasitesinin birlikte incelendiği belirtiliyor. Bu süreçte gerekli görülmesi halinde ilave şebeke yatırımları gündeme gelebiliyor.

2026 yılında yapılan düzenleme değişiklikleriyle şarj hizmeti piyasasında saatlik ve lokasyon bazlı indirimler, mobil şarj hizmetleri, roaming süreçleri, otoyollardaki yeni DC ünitelerinde ödeme cihazı zorunluluğu ve yüksek doluluk oranlarında şarjın sonlandırılmasına yönelik yeni başlıklar düzenlendi.

Şarj@TR Serbest Erişim Platformu sayesinde kullanıcılar şarj istasyonlarının konumunu, soket tipini, güç seviyesini, ödeme yöntemlerini, müsaitlik durumunu ve fiyat bilgilerini tek platform üzerinden görebiliyor. Bu yapı, şarj hizmeti piyasasında şeffaflığı ve kullanıcı deneyimini artıran temel araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Projeksiyonun ana sonucu, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj altyapısının önümüzdeki dönemde önemli ölçüde büyüyeceği yönünde. Ancak bu büyümenin sağlıklı ilerlemesi için yalnızca daha fazla şarj noktası kurulması değil; doğru lokasyon, doğru güç kapasitesi, şebeke uyumu, fiyat şeffaflığı ve kullanıcı deneyimi gibi başlıkların birlikte planlanması gerekiyor.

DC hızlı şarj nedir?

Doğrudan akım (Direct Current) anlamına gelen bu teknoloji, istasyon bünyesindeki dönüştürücüler aracılığıyla elektrikli araç bataryalarına yüksek güç aktarımı sağlar. Geleneksel alternatif akım (AC) istasyonlarının aksine şarj süresini saatlerden dakikalar seviyesine indirerek otoyol yolculuklarını ve kısa molaları pratik hale getirir.

