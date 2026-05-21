Türk Telekom ve ASELSAN, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesi için stratejik bir iş birliğine imza attı. Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda duyurulan proje, yalnızca yerli telefon üretimiyle sınırlı olmayan daha geniş bir haberleşme cihazları ekosistemini kapsıyor.

Yerli akıllı telefon ve haberleşme cihazları için stratejik ortaklık

İş birliği kapsamında Türk Telekom ile savunma sanayii ve ileri teknoloji alanındaki mühendislik gücüyle öne çıkan ASELSAN, yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin yol haritasını belirledi. Ankara Ticaret Odası ve Türk Dünyası İş Konseyi’nin de paydaşları arasında yer aldığı çalışma, yerli akıllı telefonlardan kullanıcı cihazlarına, haberleşme altyapı ekipmanlarından yazılım çözümlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Türk Telekom, haberleşme teknolojilerinde yerli üretimin payını artırmak için ASELSAN ile güçlerini birleştiriyor. Proje kapsamında yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve yerli haberleşme ekipmanlarının donanım ve yazılım tarafında geliştirilmesine yönelik ortak çalışma modeli oluşturuldu.

Bu iş birliği, yalnızca bir cihaz geliştirme girişimi olarak değil, Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde daha bağımsız bir yapı kurma hedefinin parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle son yıllarda iletişim altyapılarının güvenlik boyutunun daha fazla gündeme gelmesi, yerli donanım ve yazılım geliştirme çalışmalarını stratejik açıdan daha önemli hale getiriyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin hayata geçirilmesi için ilk somut adımlar atıldı.

“Türkiye’nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketiyiz”

Yeni dönemde teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren ve ihraç eden bir vizyonla hareket ettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, iş birliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Dijital dönüşümde liderliği üstleniyor, yenilikçi yerli ve milli ürünler, projeler geliştirmeyi milli sorumluluk olarak ana odak noktamızda tutuyoruz. Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak, yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dijitalleşme ve yerlileşme vizyonu doğrultusunda çok kıymetli bir iş birliğine imza attık. Bu güçlü birliktelik sayesinde yerli ve milli cihaz projemizin yol haritası belirlendi ve hayata geçmesi için ilk somut adımları atıldı. Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”

Şahin, Türk Telekom’un yalnızca bir telekomünikasyon şirketi olmadığını, Türkiye’nin dijital geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketi olarak konumlandığını belirtti. Şirketin iştirakleri Argela ve Netsia’nın ileri teknolojiler alanında 70’i aşkın uluslararası patente sahip olması da bu vizyonun önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkarıldı.

Şahin, Türk Telekom’un yerli ürünlerinin dünyanın farklı ülkelerinde kullanıldığına da dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Türk Telekom olarak yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, Türkiye’nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketiyiz. İştiraklerimiz Argela ve Netsia’nın ileri teknolojiler alanındaki 70’i aşkın uluslararası patenti, bu konudaki inovasyon gücümüzün en büyük kanıtıdır. Dünyanın dev teknoloji şirketleriyle yaptığımız stratejik anlaşmalar bölgesel gücümüzü pekiştiriyor. Uluslararası ortaklarımızdan Net Insight ile birlikte geliştirdiğimiz senkronizasyon ürünümüzü ticarileştirmeyi başardık. Yine mühendislerimizin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan Open Ran çözümlerimiz, RIC ve SEBA ürünlerimiz hem kendi bünyemizde hem de dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor. Sektörümüzün en büyük yatırımcılarından biri olarak altyapı hamlelerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız, ülkemizin dijital geleceğini yerli ve imkanlarla inşa etme vizyonumuzda büyük önem taşıyor.”

ASELSAN’ın haberleşme tecrübesi sivil teknolojiye taşınıyor

Projenin diğer önemli ayağını ise ASELSAN’ın haberleşme sistemleri alanındaki uzun yıllara dayanan mühendislik tecrübesi oluşturuyor. Şirket, askeri haberleşme cihazlarından kritik iletişim altyapılarına kadar geniş bir alanda geliştirdiği teknolojileri, bu iş birliğiyle daha geniş bir haberleşme ekosistemine taşıma hedefiyle hareket ediyor.

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, haberleşme altyapısı ve cihazlarının yalnızca teknolojik bir unsur değil, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik bir yetenek olduğunu vurguladı.

“ASELSAN’ın ilk faaliyet alanı haberleşme. Kuruluş felsefemizde askeri haberleşme cihazlarını yerli olarak üretmek var. Bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini üreterek sahaya sunduk. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız için hayata geçirdiğimiz JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye’nin tamamında kritik iletişim altyapıları kurduk. Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalar, haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru değil, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunu gösterdi. ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Proje hangi alanları kapsıyor?

Türk Telekom ve ASELSAN ortaklığında belirlenen çalışma modeli, yalnızca son kullanıcıya yönelik yerli akıllı telefon geliştirme hedefiyle sınırlı değil. Açıklamalara göre proje, haberleşme teknolojilerinin farklı katmanlarında yerli donanım ve yazılım geliştirilmesini de kapsıyor.

Yerli akıllı telefonların geliştirilmesi

Kullanıcı cihazları için donanım ve yazılım çalışmaları

Haberleşme altyapılarında kullanılacak yerli ekipmanların geliştirilmesi

Yerli ve milli haberleşme cihazı projesi için yol haritasının oluşturulması

Donanım, yazılım ve altyapı tarafında ortak çalışma modeli kurulması

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak çözümlerin geliştirilmesi

Yerli telefon iddiası neden önemli?

Türkiye’de yerli akıllı telefon konusu uzun süredir dönem dönem gündeme geliyor. Ancak bu kez tabloyu önemli kılan unsur, projenin yalnızca bir tüketici elektroniği ürünü geliştirme hedefinden ibaret olmaması. Türk Telekom’un telekom altyapısı ve saha deneyimi ile ASELSAN’ın güvenli haberleşme, donanım üretimi ve kritik altyapı tecrübesi aynı masada buluşuyor.

Bu nedenle iş birliği, yerli telefon üretimi kadar güvenli haberleşme altyapısı, yerli yazılım, ağ ekipmanları ve kritik iletişim teknolojileri açısından da stratejik bir başlık olarak değerlendiriliyor. Projenin ilerleyen aşamalarında cihazların teknik özellikleri, üretim modeli, hedef kullanıcı kitlesi ve satış planı gibi detayların netleşmesi bekleniyor.

Özellikle 5G ve sonrasında 6G’ye geçiş sürecinde haberleşme ekipmanlarının yerli imkanlarla geliştirilmesi, yalnızca ekonomik değil, güvenlik ve veri egemenliği açısından da kritik önem taşıyor.

Türkiye için yeni bir haberleşme ekosistemi hedefi

Bu stratejik iş birliğiyle birlikte Türk Telekom ve ASELSAN, Türkiye’nin haberleşme teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Ankara Ticaret Odası ve Türk Dünyası İş Konseyi’nin de paydaşlar arasında yer alması, projenin yalnızca iki kurum arasında sınırlı kalmayıp daha geniş bir ekosistem oluşturma hedefi taşıdığını gösteriyor.

Yerli akıllı telefonlar ve haberleşme cihazları için atılan bu adım, Türkiye’nin dijital dönüşümünde güvenli, yerli ve sürdürülebilir teknoloji üretimi açısından dikkat çekici bir dönemin başlangıcı olabilir.

