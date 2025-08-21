Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporunu yayımladı. Rapor, Türkiye’de elektrikli araç sayısının hızlı bir şekilde arttığını gösterirken, şarj altyapısının bu büyümeye ayak uydurup uyduramadığı konusunda soru işaretleri yarattı. Peki Türkiye’de elektrikli araç sayısı ve şarj istasyonu sayısı ne durumda?

Türkiye’de elektrikli araç sayısı hızla artıyor, kaç elektrikli var?

EPDK verilerine göre, Türkiye’de toplam elektrikli araç sayısı 2023 yılında 80 bin 826 iken, 2024’te bu rakam 185 bin 513 oldu. 2025 yılının Temmuz ayına gelindiğinde ise elektrikli araç sayısı 291 bin 775 adede ulaştı. Yalnızca bir yılda 100 binden fazla aracın trafikte yerini alması, Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilginin hızla arttığını ortaya koyuyor.

Ülkemizde özellikle Togg gibi yerli markaların hızlı yükselişi ve Tesla gibi markaların uygun fiyat politikası ile elektrikli araçların popülaritesi hızla yükseldi.

BYD gibi Çinli markaların Türkiye yatırımları ile elektrikli araç piyasasının daha da kızışacağı ve Türkiye’deki elektrikli araç sayısının büyük bir patlama yaşayacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Aylık satışlarda rekor kırıldı

Aylık bazda satışlara bakıldığında da tablo dikkat çekici. 2023 Haziran ayında sadece 2.999 adet elektrikli otomobil satılırken, 2025 Temmuz ayında bu rakam 23.752 seviyesine yükseldi.

Özellikle 2024 Aralık ayında 18 bin 10 adetlik satışla rekor kırıldığı görülüyor. Bu istikrarlı yükseliş, Türkiye’de elektrikli araç pazarının kalıcı bir büyüme trendine girdiğini gösteriyor.

Şarj istasyonu sayısı artıyor ama yeterli mi?

Elektrikli araç sayısındaki bu hızlı artışa karşın, şarj altyapısında halen iyileştirme yapılması gerektiği dikkat çekiyor. 2024 Temmuz’da toplam 21.070 olan şarj soketi sayısı, 2025 Temmuz’da 32.682’ye yükseldi. Bu artış olumlu görünse de elektrikli otomobil başına düşen şarj noktası hâlâ istenen seviyede değil.

AC şarj noktalarının sayısı 2024 Temmuz’da 13.456 iken, 2025 Temmuz’da 18.888 oldu. DC hızlı şarj noktaları ise aynı dönemde 7.614’ten 13.794’e yükseldi. Yani hızlı şarj istasyonlarının sayısı neredeyse iki katına çıktı. Ancak 300 bine yaklaşan elektrikli araç sayısı göz önüne alındığında, bu artışın hala yetersiz olduğu söylenebilir.

EPDK’nın açıkladığı rakamlar, Türkiye’nin elektrikli mobilite dönüşümünde önemli bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması için şarj istasyonlarının da aynı hızda artırılması gerekiyor.

Türkiye’de elektrikli otomobil sayısının artmasıyla birlikte, şarj altyapısının bu büyümeye yetişmesi gerektiği açıkça görülüyor. Sizce Türkiye’de elektrikli araçlara geçiş süreci yeterince hızlı mı ilerliyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.