Kritik devlet sistemlerinin dış müdahalelerden korunması, artık donanım kadar kod satırlarının da millileştirilmesinden geçiyor. Bu doğrultuda atılan en somut adımlardan biri, SAHA 2026 etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, dışa bağımlılığı kesmek amacıyla tamamen yerli siber güvenlik yazılımı olan ilk AV-EDR platformu çözümünü resmi olarak teslim aldı. Bu hamle, ülkenin dijital sınırlarını koruma stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor. Peki yeni yerli siber güvenlik yazılımı, devletin en hassas kurumlarında verileri tam olarak nasıl koruyacak?

Savunma sanayisinde yerli siber güvenlik yazılımı dönemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) çatısı altında yönetilen proje, yerli siber güvenlik yazılımı ekosistemi için teknik bir milat niteliği taşıyor. C-Prot mühendisleri tarafından sıfırdan yazılan ve HAVELSAN’ın entegrasyon desteğiyle operasyonel hale getirilen sistem, güvenlik mimarisini tek bir çatı altında topluyor. Geçmişte farklı firmalara ait parçalı güvenlik duvarları kullanan kurumlar, artık Yeni Nesil Antivirüs ve uç nokta güvenliği fonksiyonlarını tek bir ajan üzerinden yönetebilecek.

Sistemin çekirdeğinde yüksek hacimli telemetri toplama ve anlık tehdit analizi mekanizmaları yatıyor. Ağa sızmaya çalışan zararlı yazılımlar daha sisteme yerleşmeden tespit edilerek otomatik müdahale zinciri devreye sokuluyor. Geliştirilen bu AV-EDR platformu, özellikle Pardus gibi milli işletim sistemleriyle yerleşik uyumluluk sunarak olası entegrasyon sorunlarının önüne geçiyor. Yabancı menşeli sistemlerin güncellemeleri sırasında yaşanan olası yavaşlamalar, bu uyumluluk sayesinde en aza indiriliyor.

Sadece altı ülkenin tekelinde olan bir teknoloji

Gelişmiş uç nokta güvenliği ve EDR altyapıları, basit bir tarama programı yazmaktan çok daha karmaşık bir mühendislik vizyonu gerektiriyor. Şu ana kadar küresel pazarda bu teknolojiyi kendi iç dinamikleriyle geliştirebilen ülkeler ABD, İsrail, Rusya, Çin, Japonya ve Fransa ile sınırlıydı. Türkiye’nin C-Prot imzalı kendi çözümünü askeri envantere dahil etmesi, sadece bir ürün tedariki değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler ligine giriş bileti anlamına geliyor.

5 Mayıs tarihinde toplanan Siber Güvenlik Kurulu kararlarında, veri egemenliği ve kritik altyapıların korunması en acil ihtiyaçlar listesine eklenmişti. Yeni sistemin resmi teslimatı, kuruldaki bu teorik vizyonun sahaya inmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Askeri ağlarda aktif göreve başlayan bu sistemin, elde edilen saha verileriyle zaman içinde daha da kararlı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

Finans ve enerji hatlarına genişleme planı

Milli Savunma Bakanlığında başlayan bu entegrasyon sürecinin bir sonraki durağı sivil altyapılar olacak. Enerji santralleri, bankacılık sistemleri ve kamu hizmetleri gibi doğrudan halkı etkileyebilecek kritik tesisler, önümüzdeki süreçte bu teknolojiyle koruma altına alınacak. Böylece devlet kurumlarındaki dijital verilerin yurt dışı sunucularına temas etmeden, tamamen ülke sınırları içinde analiz edilmesi garanti altına alınmış olacak.

AV-EDR nedir?

Antivirüs (AV) ile Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt (EDR) sistemlerinin tek bir çatı altında birleştirilmiş halidir. Sistem sadece bilinen virüs dosyalarını engellemekle kalmaz, aynı zamanda ağdaki şüpheli davranışları telemetri verileriyle tespit edip anında durdurur.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği ilk yerli siber güvenlik yazılımı olan AV-EDR platformu, kurumsal veri güvenliğinde beklenen kırılmayı yaratabilir mi?