Google’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan orijinal Pixel Fold, kullanıcıların bildirdiği yeni bir yazılım sorunuyla karşı karşıya kaldı. Cihaz sahipleri, Mayıs ayı güvenlik yamasını yükledikten sonra ekranın tamamen karardığını ve kullanılamaz hale geldiğini belirtiyor. Peki, bu beklenmedik yazılım hatası Pixel Fold ekran performansını nasıl etkiliyor?

Pixel Fold ekran kararma sorunu ve yazılım güncellemeleri

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre, cihazın iç ekranında meydana gelen kararma, Mayıs ayı güncellenmesi ile doğrudan ilişkilendiriliyor. Pixel Fold sahipleri, güncelleme işleminin ardından ekranın tepkisiz kaldığını ve görüntü alamadıklarını ifade ediyor. Bu durum, donanım kaynaklı bir arıza yerine yazılım tabanlı bir hatanın yaşandığına işaret ediyor.

Yaşanan Pixel Fold ekran arızası, cihazın özellikle menteşe ve panel yapısını kullanan kullanıcılar için ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Google’ın henüz konuyla ilgili resmi bir düzeltme yaması yayınlamadığı süreçte, ekranın işlevsiz kalması cihazın temel kullanım amacını ortadan kaldırıyor.

Teknik durum ve kullanıcı etkisi

Sorun: Mayıs ayı güvenlik güncellemesi sonrası iç ekranda kararma.

Etki: Ekranın tepkisiz kalması ve görüntünün tamamen kesilmesi.

Yazılım: Hatanın spesifik olarak Mayıs yamasıyla tetiklendiği rapor ediliyor.

Çözüm: Google’dan henüz resmi bir hata giderme güncellemesi gelmedi.

Cihazın katlanabilir yapısı göz önüne alındığında, ekran bileşenleri oldukça kritik bir öneme sahip. Yazılımsal güncellemelerin bu denli köklü bir görüntü arızasına yol açması, yazılım test süreçlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle ilk nesil bir ürün kullanıcısı olanlar için bu durum, günlük operasyonlarda ciddi aksaklıklara neden oluyor.

