Xiaomi, düzenlediği özel etkinlikte Xiaomi YU7 ailesine eklediği yeni giriş seviyesi “Standard Edition” versiyonunu duyurdu. Şirket, Tesla Model Y’ye karşı rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik bir fiyatlandırma değişikliğine gitti. Peki, Xiaomi YU7 serisine eklenen bu yeni model, sunduğu teknik özelliklerle pazardaki en güçlü rakiplerinden biri olan Tesla Model Y’yi geride bırakabilecek mi?

Xiaomi YU7 ile Tesla’ya doğrudan meydan okuma

Şirket CEO’su Lei Jun, etkinlikte mevcut YU7 fiyatlarının Tesla karşısında yeterince rekabetçi olmadığını açıkça dile getirdi. Daha önce 253.500 RMB olan başlangıç fiyatı, yeni Xiaomi YU7 Standard Edition ile 233.500 RMB (yaklaşık 32.400 dolar) seviyesine çekildi. Bu hamle, Xiaomi’nin Model Y karşısındaki fiyat avantajını 30.000 RMB’ye çıkararak aradaki farkı belirginleştiriyor.

Yeni Xiaomi YU7, CLTC standartlarına göre 643 km menzil sunuyor. Bu değer, Tesla Model Y’nin 593 km’lik menzilinin 50 km üzerinde yer alıyor. Aracın arkadan itişli sistemi 235 kW (315 HP) güç üretirken, CATL üretimi LFP batarya teknolojisi verimliliği artırıyor.

Yüksek performanslı YU7 GT sahneye çıktı

Standart modelin yanı sıra, şirket yüksek performans odaklı Xiaomi YU7 GT modelini de tanıttı. Pist odaklı bir SUV olarak konumlanan GT, 1.003 HP toplam gücüyle dikkat çekiyor. Xiaomi’nin kendi üretimi olan HyperEngine V8s EVO motoru, 28.000 rpm hıza ulaşarak aracın 0’dan 100 km/s hıza 2,92 saniyede çıkmasını sağlıyor.

Pistteki başarısını Nürburgring Nordschleife’de kanıtlayan araç, SUV kategorisindeki tur rekorunu 14 saniye geliştirerek 7:22.755 derecesine ulaştı. Yüksek voltajlı 897V platformu üzerinde inşa edilen GT, 5.2C hızlı şarj desteğiyle 705 km menzil vadediyor. Ayrıca aracın durdurma mesafesi, yüksek performanslı karbon seramik fren sistemiyle 100 km/s hızdan 32,9 metreye düşürüldü.

Donanım ve teknoloji detayları

Her iki model de Xiaomi’nin akıllı araç teknolojileriyle donatılmış durumda. Akıllı Şasi 2.0 sistemi sayesinde hava süspansiyonu ve CDC amortisörler standart olarak sunuluyor. NVIDIA DRIVE AGX Thor platformunun sunduğu 700 TOPS işlem gücü, LiDAR ve 4D milimetre dalga radarlarıyla destekleniyor.

Sürücü destek sistemleri, şehir içi ve otoyol navigasyonunun yanı sıra otomatik park özelliğini de kapsıyor. Xiaomi, tüm bu yazılım özelliklerini herhangi bir abonelik ücreti talep etmeden kullanıcılara ömür boyu ücretsiz sunacağını belirtti.

Xiaomi YU7 fiyat ve satış bilgisi

Xiaomi YU7 Standard Edition: 233.500 RMB (~32.400 dolar)

Xiaomi YU7 GT: 389.900 RMB (~54.100 dolar)

