Ticari taşımacılık sektöründe uzun süredir beklenen Tesla Semi batarya özellikleri, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB) tarafından yayımlanan belgelerle nihayet resmiyet kazandı. Şirketin elektrikli tır pazarındaki iddialı modeli, Elon Musk’ın 2022’de işaret ettiği kapasitelerden daha küçük batarya paketleriyle geliyor. Peki, rakiplerini geride bırakmayı hedefleyen Tesla Semi, bu batarya değerleriyle sektördeki beklentileri karşılayabilecek mi?

Tesla Semi batarya özellikleri ve verimlilik detayları

15 Nisan’da imzalanan CARB A-374-0095 numaralı belgeye göre, Long Range (Uzun Menzil) modeli 822 kWh kullanılabilir batarya paketi taşırken, Standard Range (Standart Menzil) versiyonu 548 kWh kapasiteyle geliyor. Her iki modelde de markanın kendi üretimi olan 4680 hücreli NCMA lityum iyon kimyası kullanılıyor. Resmileşen bu Tesla Semi batarya özellikleri, aracın sanılandan daha verimli çalıştığını kanıtlıyor.

Elon Musk, 2022 yılının aralık ayında yaptığı açıklamada uzun menzilli versiyon için 900 kWh civarında bir kapasite öngörmüştü. Resmi belgelerde ortaya çıkan 822 kWh değeri, tahminlerden yaklaşık 80 kWh daha düşük. Ancak şirket, 37 tonluk (82.000 pound) tam brüt ağırlık altındayken bile aracın 800 kilometre (500 mil) menzil değerini koruduğunu belirtiyor.

Bu durum, 2022’deki prototipler ile nisan ayında Nevada bantlarından inen üretim versiyonu arasında ciddi bir verimlilik artışı sağlandığını gösteriyor. Aracın üretim versiyonunun prototipten yaklaşık 450 kg (1.000 pound) daha hafif olması, bu enerji tasarrufunun temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Ortak güç aktarma organları ve şarj altyapısı

Her iki Tesla Semi donanımı, mimari açıdan birebir aynı detayları paylaşıyor. Araçlar 800 kW (1.072 beygir gücü) üretebilen üç motorlu bir aktarma organına sahipken, sürekli güç çıkışı 525 kW seviyesinde tutuluyor. Şarj tarafında ise MCS 3.2 konektörü aracılığıyla 1.2 MW Megacharger desteği sunuluyor.

Genişleyen şarj ağı aracın günlük kullanımdaki pratikliğini artırıyor. Şirketin Megacharger ağı şu anda 15 eyalette 66 farklı lokasyona ulaşmış durumda ve iki istasyonlu kurulum maliyeti 188.000 dolardan başlıyor. Yüksek şarj hızı sayesinde Long Range modelinin bataryası, yasal sürücü mola sürelerine denk gelen 30 dakikalık bir sürede yüzde 60 oranında dolabiliyor.

Elektrikli tır pazarında rekabet ve Tesla Semi menzili

Piyasadaki rekabete bakıldığında Tesla Semi batarya özellikleri, aracı sınıf 8 ağır ticari araçların oldukça önüne geçiriyor. Rakiplerden Freightliner eCascadia 550 kWh kapasiteyle yalnızca 370 kilometre (230 mil) menzil sunarken, Volvo VNR Electric 564 kWh bataryayla 442 kilometreye (275 mil) ulaşabiliyor. Sınıfının bilinen isimlerinden Nikola Tre BEV’in 531 kilometrelik (330 mil) iddiası bile Tesla Semi menzili karşısında zayıf kalıyor.

Mil başına 1.7 kWh tüketim verisi, aracın her 1 kWh enerjiyle yaklaşık 0.96 kilometre (0.6 mil) ilerlemesini sağlıyor. Rakiplerde bu değer 0.6 ila 0.8 kilometre (0.4-0.5 mil) arasında seyrediyor. Şirket bu farkı; aerodinamik iyileştirmelere, üç motorlu sistemin verimlilik eğrisine ve ağırlık azaltımlarına bağlıyor.

Enerji maliyetleri açısından bakıldığında, elektriğin kWh fiyatı 0.12 dolar olduğunda aracın mil başına maliyeti 0.20 dolar civarında hesaplanıyor. Dizel bir tırda bu rakam 0.67 dolara çıkarken, on yıllık kullanımda 400.000 doları aşan bir tasarruf potansiyeli ortaya çıkıyor.

Stratejik odak noktası: Standard Range versiyonu

Uzun menzilli versiyon dikkat çekici olsa da, 548 kWh kapasiteli Standard Range modelinin ticari kullanım açısından daha kritik bir ürün olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 523 kilometre (325 mil) menzil sunan bu araç, bölgesel taşımacılık rotalarının büyük çoğunluğunu kapsıyor. Çoğu sınıf 8 filo operasyonu halihazırda 480 kilometrenin altındaki kısa rotalarda gerçekleşiyor.

Modüler batarya mimarisi sayesinde, Long Range modelindeki üç paralel modülden birinin çıkarılmasıyla kapasite tam üçte bir oranında düşürülüyor. Bu durum lityum, nikel, kobalt ve manganez gibi materyallerden tasarruf edilmesini ve aracın ciddi oranda hafiflemesini sağlıyor. Analistler, tırın üretim hacminin bu yıl 5.000 ile 15.000 adet arasında olmasını bekliyor.

Tesla Semi fiyatları

Tesla Semi – Standard Range (548 kWh): 260.000 Dolar

Tesla Semi – Long Range (822 kWh): 290.000 Dolar

CARB belgesi nedir?

Açılımı Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (California Air Resources Board) olan CARB, motorlu araçların emisyon ve enerji standartlarını denetleyen resmi bir kurumdur. Otomotiv üreticileri, araçlarını satışa sunmadan önce bu kurumun testlerinden geçmek ve batarya, motor veya menzil gibi kritik teknik özellikleri resmen beyan etmek zorundadır.

