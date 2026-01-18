Türkiye’de ne kadar elektrikli araç var? Bu soru, otomotiv dünyasındaki dönüşümle birlikte son dönemde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, 2025 yılının aralık ayı verilerini yayınlayarak bu soruya net bir cevap verdi.

Türkiye’deki elektrikli araç sayısı ne kadar oldu?

Kurum tarafından paylaşılan resmi verilere göre, Türkiye yollarındaki toplam elektrikli araç sayısı 373 bin 733 seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam, ülkemizdeki elektrikli mobiliteye geçişin her geçen gün hızlandığını ve kullanıcıların bu teknolojiyi benimsediğini açıkça gösteriyor.

Araç sayısındaki artışla paralel olarak şarj altyapısı da büyümeye devam ediyor. Türkiye genelindeki toplam şarj noktası sayısı 38 bin 808’e yükseldi. EPDK verilerine göre bu noktaların 22 bin 95 tanesi AC (yavaş şarj), 16 bin 713 tanesi ise DC (hızlı şarj) ünitelerinden oluşuyor.

Şarj istasyonlarında lider kim?

Şarj ağı işletmecileri arasındaki rekabette ise sıralama dikkat çekiyor. Soket sayısı bakımından liderlik koltuğunda ZES oturmaya devam ediyor. Yerli otomobil girişimi Togg tarafından kurulan Trugo ikinci sırada yer alırken, Eşarj ise listede üçüncü sırada bulunuyor.

Geçmiş yılların verileriyle bir kıyaslama yapıldığında büyüme oranı daha net anlaşılıyor. Türkiye’de 2024 yılında 185 bin 513 adet elektrikli araba bulunuyorken, bu sayı 2023 yılında 80 bin 826, 2022 yılında ise sadece 14 bin 896 adet seviyesindeydi. Kasım ayında 351 bin civarında olan sayının aralık ayında ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz.

