Realme, 16 serisindeki ürün çeşitliliğini artırmaya devam ederek ailesinin dördüncü üyesi olan Realme 16T modelini resmen duyurdu. Donanım özellikleri ve özellikle batarya kapasitesiyle ön plana çıkan cihaz, orta segmentteki rekabeti yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Peki uzun pil ömrü ve 144Hz ekran gibi dikkat çekici detaylarla gelen Realme 16T, kullanıcılara neler vadediyor?

Realme 16T teknik özellikleri ve öne çıkanlar

Serinin yeni üyesi Realme 16T, kullanıcıların en büyük beklentilerinden biri olan batarya ömrü konusunda oldukça iddialı bir çözüm sunuyor. Cihazda yer alan 8.000 mAh kapasiteli batarya, tek bir şarjla 3 güne varan kullanım süresi vadediyor. Ayrıca 7 yıl boyunca dayanıklılık sunması hedeflenen bu pil, 45W şarj desteğiyle besleniyor.

Cihazın bir diğer kritik özelliği ise güç bankası olarak kullanılabilmesi. 15W ters kablolu şarjı destekleyen telefon, diğer cihazlara enerji aktarımı yapabiliyor. Ayrıca pil sağlığını korumaya yönelik tüm senaryoları kapsayan bypass şarj teknolojisi de sistemde yer alıyor.

Telefonun arka kısmında, Sony IMX852 sensörüne sahip 50MP ana kamera bulunuyor. Bu kamera, “AI Portrait Glow” adlı yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile desteklenerek düşük ışıkta daha net kareler vaat ediyor. Ayrıca 2MP değerindeki monokrom ünite, çekimlerde detay kalitesini artırmak için yardımcı oluyor.

Ekran tarafında ise 6.8 inç boyutunda, 1.200 nit tepe parlaklığına ulaşabilen HD+ çözünürlüklü bir LCD panel tercih edilmiş. 144Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir arayüz deneyimi sunan ekranın üzerinde, 16MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. Cihazda biyometrik güvenlik için parmak izi okuyucu ise güç butonuna entegre edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor.

Realme 16T, gücünü MediaTek’in Dimensity 6300 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 8GB’a kadar RAM seçenekleri eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise kutudan Realme UI 7.0 ile çıkan cihaz; 5.300 mm² boyutunda bir buhar odası ile soğutma performansını dengeliyor. Ayrıca MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K gibi yüksek seviyeli sıvı/toz koruma dereceleriyle sağlamlık vurgusu yapılıyor.

Teknik özellikler

Ekran: 6.8 inç, 144Hz, HD+ LCD, 1.200 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 6GB / 8GB

Depolama: 128GB / 256GB (2TB’a kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 50MP (Sony IMX852) + 2MP

Ön Kamera: 16MP

Batarya: 8.000 mAh, 45W şarj, 15W ters şarj

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth

Fiyat ve satış bilgisi

Realme 16T – 6GB/128GB: 29.999 INR

Realme 16T – 8GB/128GB: 31.999 INR

Realme 16T – 8GB/256GB: 34.999 INR

Realme 16T, Aurora Green, Starlight Black ve Hindistan pazarına özel Starlight Red renk seçenekleriyle 27 Mayıs itibarıyla Flipkart ve Realme’nin resmi kanallarında satışa çıkacak.

