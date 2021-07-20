Elon Musk ve Jack Dorsey yarın Bitcoin’i konuşacak! Neler yaşanacak?

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı dört hafta içinde ilk kez 30.000 dolar destek seviyesinin altına düştü. Bitcoin’in mayıs ortasından beri yaşadığı düşüş, kurumsal talepteki azalma ve yaşanan dalgalanmalar Bitcoin’in büyük ölçekli satışına atfedilen düşüş eğilimini daha da artırabilir.

Bitcoin son 24 saatte %5.78 ve son bir haftada %10.39 düştü. Lider kripto para birimi Bitcoin bu düşüşlerin ardından yazı sırasında 29 bin 624 dolardan işlem görüyor.

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Mayıs ortasından bu yana Bitcoin, 30.000 ila 40.000 dolar arasında bir fiyat aralığında kilitlendi. Çin’in kripto para birimlerini bastırmak için aldığı güçlü önlemler nedeniyle, Bitcoin 22 Haziran’da kısa bir süreliğine 30.000 doların altına düştü. Bu, Bitcoin’in o zamandan beri ikinci kez 30 bin dolarlık psikolojik engelin altına düşmesi oldu.

Kripto para veri sağlayıcısı Glassnode tarafından yayınlanan bir rapora göre, mevcut Bitcoin fiyatı düşük oynaklıkla konsolide olmaya devam ediyor.

UTXO göstergesi, zincirin fiyatlandırma aralığını gösteren bir işlem hacmi göstergesidir. Gösterge toplam BTC arzının %10,5’inden fazlasının toplam değeri 1.973 milyon BTC ile 31.000 ila 34.300 dolar arasında olduğunu gösteriyor. Bu işlem hacmi, 50 bin dolar ile 60 bin dolar arasındaki işlem hacminden çok daha yüksek.

Aynı zamanda, 18.8 bin doların üzerinde pek çok alım satım desteği olmadığını belirtmekte fayda var. Bitcoin daha da düşerse, 26.5 bin dolarlık işlem seviyesi ilk destek seviyesi olacak ve bunu 23.3 bin dolar ve 18.8 bin dolar takip edecek.

Ayrıca, mayıs ayındaki piyasa kurulu düzeltmesi, kurumsal yatırımcıların ilgisinde keskin bir düşüşe yol açtı. Örneğin Grayscale GBTC. Geçtiğimiz hafta GBTC piyasa indirimi devam etti ve indirim aralığı yaklaşık olarak -%-11,0 ile -%-15,3 arasındaydı. İndirim derecesinin Çin nedeniyle mayıs ortasına göre yavaşladığı grafikten görülebilse de, kripto para madencileri üzerindeki kısıtlamalar %20’ye varan bir indirime neden oldu.

ETF’lerin başka amaçlar için net girişi de yavaşladı. Glassnode verilerine göre, bu hafta mayıs ortasından bu yana en büyük net çıkış 90.76 BTC kadar yüksekti. Piyasa analisti Edward Moya, pandemi üzerindeki korkunun, en iyi performans gösteren varlıkların tümüne genel bir panik satışını tetiklediğini söyledi.

Bu arada üç büyük ABD hisse senedi endeksi, S&P 500 Endeksi, Dow Jones Endeksi ve Nasdaq Endeksi, sırasıyla %-1,59, %-2,09 ve %-1,06 oranında kapanarak çeşitli derecelerde düşüş gösterdi. Analist Edward Moya şu ifadeleri kullandı:

“Borsa satışları yoğunlaşırsa, Bitcoin ve Ethereum düşüşlerini kolayca uzatabilir”

Ayrıca Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesine kadar ani bir düşüşe karşı savunmasız olabileceğini, ancak bu fiyat seviyesinin sabırla görmeyi bekleyen birçok kurumsal alıcıyı çekmesi gerektiğini de ortaya koydu.