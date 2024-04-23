Önde gelen katlanabilir telefon üreticisi Samsung, çok yakında piyasaya süreceği Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için son hazırlıklarını tamamlıyor. Gelen son bilgilere göre, bu yeni cihazların renk seçenekleri ve depolama yapılandırmaları hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

İçindekiler Yeni Samsung Katlanabilir Telefonlar Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 Ortaya Çıktı

Yeni Samsung Katlanabilir Telefonlar Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 Ortaya Çıktı

Samsung, katlanabilir telefonlarını her yıl yaz aylarında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliklerinde tanıtıyor. Bu yıl da Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın tanıtımının bu etkinlikte yapılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinlikte uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6, Galaxy Tab S10 serisi ve Galaxy Watch 7 akıllı saat serilerini de görmemiz mümkün.

Ross Young’un Twitter üzerinden paylaştığı sızıntılara göre, Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarında bulunması beklenen renk seçenekleri ortaya çıktı. Galaxy Z Flip 6 için Açık Mavi, Nane, Gümüş Gölge ve Sarı gibi renkler beklenirken, Galaxy Z Fold 6 içinse Koyu Mavi, Açık Pembe ve Gümüş gibi seçenekler öne çıkıyor. Bu yeni renk seçenekleri, önceki nesillere kıyasla farklılık gösterecek.

Ancak, sadece renklerde değil, depolama seçeneklerinde de herhangi bir değişiklik olmayacak. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Galaxy Z Fold 6’nın ek olarak 1TB’lık bir depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Bu, önceki nesil Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in depolama yapılandırmalarıyla aynı olacak.

Samsung katlanabilir telefonlar, genellikle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek için iki farklı segmentte konumlandırılıyor. Galaxy Z Flip serisi, ortalama tüketicilere hitap ederken, Galaxy Z Fold serisi daha çok profesyoneller ve teknoloji meraklıları için tasarlanmış durumda. Bu durum, telefonların fiyatları ve renk seçenekleri arasındaki farklarla da gösteriliyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının resmi duyurusu için heyecanla beklenirken, şirketin bu cihazlarla ilgili son hazırlıklarını tamamladığına dair işaretler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde, Samsung’un Hindistan’daki sertifika dosyalarında bu yeni akıllı telefonların resmi olarak onaylandığı açıklandı. Bu da Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın piyasaya sürülme zamanının yaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung cephesinin yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!