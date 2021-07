Bitcoin fiyatı yeniden 30 bin doların altında!

20 Nisan tarihli DOGE Günü’nde, dünyaca ünlü vücut spreyi markası AXE, Dogecoin 1 dolara çıkarsa kripto kokulu bir vücut spreyi çıkaracağını söylemişti. Dogecoin 1 dolara çıkamadı fakat AXE sözünü tuttu.

Elon Musk’ın gözde kripto parası Dogecoin, 0,74 dolar seviyesine kadar çıkıp bu seviyeden düşmeye başladı ve yazı sırasında da 0,16 dolardan işlem görüyor. 1 dolara ulaşamayan Dogecoin fiyatı için AXE, verdiği sözü yine de tuttu ve AXE Dogecan adlı bir vücut spreyi çıkardı.

vibes for tm 😎 #dogecan 07.20.21 pic.twitter.com/KjgKn4K6Wx

AXE, “48 saat süren kripto kokulu” sloganı ile AXE Dogecan adlı vücut spreyini çıkardı ve Dogecan bugün itibariyle ücretsiz şekilde dağıtılmaya başlandı. AXE Dogecan sınırlı sayıda üretildi.

Çıkarılan AXE Dogecan’ın ambalajında şu ifadeler yer alıyor:

We’re Going To The Moon!!!!@AXE #DogeCan 👃🏽

Thanks For The Gift @AXE #DogecoinRise 🐕🪙🚀 pic.twitter.com/a3aIyWe31w

— Dogecoin Rise 🐕🪙📈🚀🌕 (@DogecoinRise) July 19, 2021