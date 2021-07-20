Kripto Para
Bitcoin fiyatı yeniden 30 bin doların altında!
Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı dört hafta içinde ilk kez 30.000 dolar destek seviyesinin altına düştü. Bitcoin’in mayıs ortasından beri yaşadığı düşüş, kurumsal talepteki azalma ve yaşanan dalgalanmalar Bitcoin’in büyük ölçekli satışına atfedilen düşüş eğilimini daha da artırabilir.
Bitcoin son 24 saatte %5.78 ve son bir haftada %10.39 düştü. Lider kripto para birimi Bitcoin bu düşüşlerin ardından yazı sırasında 29 bin 624 dolardan işlem görüyor.
Mayıs ortasından bu yana Bitcoin, 30.000 ila 40.000 dolar arasında bir fiyat aralığında kilitlendi. Çin’in kripto para birimlerini bastırmak için aldığı güçlü önlemler nedeniyle, Bitcoin 22 Haziran’da kısa bir süreliğine 30.000 doların altına düştü. Bu, Bitcoin’in o zamandan beri ikinci kez 30 bin dolarlık psikolojik engelin altına düşmesi oldu.
Kripto para veri sağlayıcısı Glassnode tarafından yayınlanan bir rapora göre, mevcut Bitcoin fiyatı düşük oynaklıkla konsolide olmaya devam ediyor.
UTXO göstergesi, zincirin fiyatlandırma aralığını gösteren bir işlem hacmi göstergesidir. Gösterge toplam BTC arzının %10,5’inden fazlasının toplam değeri 1.973 milyon BTC ile 31.000 ila 34.300 dolar arasında olduğunu gösteriyor. Bu işlem hacmi, 50 bin dolar ile 60 bin dolar arasındaki işlem hacminden çok daha yüksek.
Aynı zamanda, 18.8 bin doların üzerinde pek çok alım satım desteği olmadığını belirtmekte fayda var. Bitcoin daha da düşerse, 26.5 bin dolarlık işlem seviyesi ilk destek seviyesi olacak ve bunu 23.3 bin dolar ve 18.8 bin dolar takip edecek.
Ayrıca, mayıs ayındaki piyasa kurulu düzeltmesi, kurumsal yatırımcıların ilgisinde keskin bir düşüşe yol açtı. Örneğin Grayscale GBTC. Geçtiğimiz hafta GBTC piyasa indirimi devam etti ve indirim aralığı yaklaşık olarak -%-11,0 ile -%-15,3 arasındaydı. İndirim derecesinin Çin nedeniyle mayıs ortasına göre yavaşladığı grafikten görülebilse de, kripto para madencileri üzerindeki kısıtlamalar %20’ye varan bir indirime neden oldu.
ETF’lerin başka amaçlar için net girişi de yavaşladı. Glassnode verilerine göre, bu hafta mayıs ortasından bu yana en büyük net çıkış 90.76 BTC kadar yüksekti. Piyasa analisti Edward Moya, pandemi üzerindeki korkunun, en iyi performans gösteren varlıkların tümüne genel bir panik satışını tetiklediğini söyledi.
Bu arada üç büyük ABD hisse senedi endeksi, S&P 500 Endeksi, Dow Jones Endeksi ve Nasdaq Endeksi, sırasıyla %-1,59, %-2,09 ve %-1,06 oranında kapanarak çeşitli derecelerde düşüş gösterdi. Analist Edward Moya şu ifadeleri kullandı:
“Borsa satışları yoğunlaşırsa, Bitcoin ve Ethereum düşüşlerini kolayca uzatabilir”
Ayrıca Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesine kadar ani bir düşüşe karşı savunmasız olabileceğini, ancak bu fiyat seviyesinin sabırla görmeyi bekleyen birçok kurumsal alıcıyı çekmesi gerektiğini de ortaya koydu.
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Kripto Para
Bu da oldu: Dogecoin AXE vücut spreyi çıktı!
20 Nisan tarihli DOGE Günü’nde, dünyaca ünlü vücut spreyi markası AXE, Dogecoin 1 dolara çıkarsa kripto kokulu bir vücut spreyi çıkaracağını söylemişti. Dogecoin 1 dolara çıkamadı fakat AXE sözünü tuttu.
Elon Musk’ın gözde kripto parası Dogecoin, 0,74 dolar seviyesine kadar çıkıp bu seviyeden düşmeye başladı ve yazı sırasında da 0,16 dolardan işlem görüyor. 1 dolara ulaşamayan Dogecoin fiyatı için AXE, verdiği sözü yine de tuttu ve AXE Dogecan adlı bir vücut spreyi çıkardı.
vibes for tm 😎 #dogecan 07.20.21 pic.twitter.com/KjgKn4K6Wx
— AXE (@AXE) July 19, 2021
AXE, “48 saat süren kripto kokulu” sloganı ile AXE Dogecan adlı vücut spreyini çıkardı ve Dogecan bugün itibariyle ücretsiz şekilde dağıtılmaya başlandı. AXE Dogecan sınırlı sayıda üretildi.
Çıkarılan AXE Dogecan’ın ambalajında şu ifadeler yer alıyor:
“Aya gidiyoruz, bu kutuda oraya ulaşmak için ihtiyacınız olan kripto güvenini bulacaksınız.”
We’re Going To The Moon!!!!@AXE #DogeCan 👃🏽
Thanks For The Gift @AXE #DogecoinRise 🐕🪙🚀 pic.twitter.com/a3aIyWe31w
— Dogecoin Rise 🐕🪙📈🚀🌕 (@DogecoinRise) July 19, 2021
AXE tarafından 13 Temmuz tarihinde Dogecan’in sinyallerini vermişti. O gün attığı bir tweette “Dogecoin ordusu, Dogecan için hazır mısınız?” sorusunu sormuş ve ardından Dogecan Twitter’da trend olmuştu.
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Kripto Para
Elon Musk ve Jack Dorsey yarın Bitcoin’i konuşacak! Neler yaşanacak?
Kripto para piyasasının tartışmalı ismi Elon Musk, Twitter CEO’su Jack Dorsey ile yarınki Bitcoin konferansında Bitcoin hakkında konuşacak. Elon Musk ve Jack Dorsey arasında yarın yaşanacaklar Bitcoin fiyatına nasıl etki edecek? Neler yaşanacak?
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Bitcoin, mayıs ayından beri sert ve ani düşüşler yaşayarak 64 bin dolardaki rekor seviyesinden sürekli uzaklaşıyor. Yarın Elon Musk ve Jack Dorsey arasında yapılacak konuşma Bitcoin’in fiyat hareketinin yönü için oldukça önem arz ediyor. Bilindiği üzere Jack Dorsey büyük bir Bitcoin destekçisi. Elon Musk’ın Tesla’nın BTC ödemelerini almayı durdurması ile beraber başlayan Bitcoin karştı ifadeleri ile zaman zaman fikir ayrılıklarına düşüyorlar. Ancak Musk’ın da Bitcoin’e karşı boş olduğu söylenemez. Yarınki konuşmada Musk’ın kafasındaki Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı ve çevreye verdiği zararların ve bu gibi soruların Jack Dorsey tarafından dile getirilip cevaplanması bekleniyor.
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasını kolayca etkiliyor. Jack Dorsey’in Bitcoin destekçisi paylaşımlarının fiyatta pek bir hareket yaratmaması ile dalga geçen Musk, Dorsey ile ufak bir atışma yaşamıştı. Musk, yarın Bitcoin’in çevreye zararlı olmadığı konusunda ikna olursa BTC fiyatında yeniden bir yükseliş görmemiz olası.
Yarın, kripto para piyasası yatırımcıları tarafından heyecanla beklenirken, piyasada konuşma sonucuna yönelik tahminlerin çoğu olumlu yönde. İki önemli isim konuşmalarında Bitcoin için olumlu ifadelerde bulunursa, Bitcoin fiyatının yukarı yönlü bir seyre geçmesi şaşırtıcı olmayacak. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Alibaba’nın e-ticaret platformu Taobao, NFT koleksiyonu sunuyor!
Kripto para piyasası genel olarak durgun ve düşüşlü bir haftaya giriş yapmışken, son zamanlarda DeFi platformlarına ve NFT ürünlerine yönelik ilgi artıyor. NFT’ler blok zincir teknolojisinin en son parlayan yıldızı olmuşken, ünlü kişilerin bu alana yönelik pazarlamaları da daha fazla yatırımcının bu alana yönelmesine katkıda bulundu. Alibaba Group’un bir yan kuruluşu olan Çin’in en büyük e-ticaret sitesi Taobao, Şanghay Taobao Maker Festivali‘nde ilk kez Non-Fungible Tokens (NFT) biçimindeki sanat eserlerini sergiliyor.
Maker (MKR), blok zinciri teknolosi yeniliklerini tanıtmak ve sektörü daha fazla insana ulaştırıp tanıtmak için 2017 yılından beri her yıl bir festival düzenliyor. Maker, bu seneki festivali Alibaba’nın e-ticaret platformu Taobao ile beraber gerçekleştiriyor.
Gerçekleştirilen bu işbirliği, merkezi olmayan bir uygulama (Dapps) platformu olan NEAR Protocol, Polkadot Substrate temelinde geliştirilen merkezi olmayan bir dijital oyun entegrasyon platformu olan Web3Games ve sanatçı Huang tarafından yaratılan bir dizi eseri satan Çinli sanatçı Huang Heshan dahil olmak üzere üçlü bir işbirliğinden oluşuyor. Festivalin en ilgi çeken bölümü ise Çinli sanatçı Huang Heshan’ın NFT platformu. Sanatçı Huang Heshan’ın bu sergideki eserleri ağırlıklı olarak mimari, lüks müstakil villalar ve ilk NFT serisi “Toorich City Series” dahil olmak üzere Çin özelliklerine sahip sosyalist mimari gruplar. Sanatçı, potansiyel alıcıların Çin Renminbi’sini kullanarak Taobao web sitesi üzerinden alışveriş yapabileceklerini söylüyor. NEAR Protocol, NFT dijital çizimlerini almak için bağlantıya tıklamaları ve NEAR cüzdanına kaydolmaları gerektiğini belirtiyor.
Taobao Maker Festival, 2016 yılında resmi olarak başlatıldı ve küresel sanat yaratıcılarının sanat eserlerini sergilemeleri ve eserlerini web sitesi aracılığıyla satmaları için bir platform sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl 17-25 Temmuz tarihleri arasında Şanghay’da yapılıyor.
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