Son zamanlarda Huawei Pura 70 serisi ile dikkatleri üzerine çeken Huawei cephesi, şimdi de Huawei Nova 13 serisi üzerinde çalışıyor. Bu yeni akıllı telefonlar hakkında net bilgiler olmasa da, “Smart Pikachu” adlı sızıntı kaynağından gelen bilgiler, neler bekleyebileceğimize dair ipuçları sunuyor. Huawei Nova 13 özellikleri ve fiyatı sızmış olabilir.

İçindekiler Huawei Nova 13 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Huawei Nova 13 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Sızıntılara göre, Nova 13 serisinin tamamı 5G bağlantısını destekleyecek. Bu özellik oldukça dikkat çekici, zira önceki Huawei Nova 12 serisinde yer alan bazı modeller 4G bağlantısıyla sınırlıydı. Her ne kadar 5G Türkiye için şu aşamada çok önemli olmasa da, cihazlarını uzun süre kullanmak isteyenler 5G destekli telefon modellerine yöneliyor.

Huawei Nova 13 işlemcisi henüz netlik kazanmamış olsa da, sızıntılar tepe modelde yeni Kirin 9010 çipinin kullanılabileceğini öne sürüyor. Huawei’nin son Pura 70 serisi telefonlarında yer alan bu çip, Nova 13’ün performansını artırabilir. Ancak serinin daha düşük segmentte yer alan modellerinde biraz daha kırpılmış özelliklere sahip bir işlemci bekliyoruz.

Ön tarafta, Nova 13 serisinin kavisli bir 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bu, kullanıcılara görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunabilir. Büyük ihtimalle serinin tüm modellerinde kavisli bir ekran olmayacak, ancak tüm modellerde OLED ekran kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kamera detayları hala belirsiz olsa da, sızıntılar periskop lensli ve değişken diyafram desteği sunan bir arka kamera kurulumunun mümkün olduğunu gösteriyor. Ayrıca, serinin çift ön kamera ile selfie deneyimine odaklanabileceği belirtiliyor.

Bazı söylentilere göre, Huawei Nova 13 serisi akıllı telefonlar, iki yönlü Beidou uydu iletişim teknolojisini destekleyebilir. Bu özellik, kullanıcıların karasal ağ kapsama alanı olmayan bölgelerde bile mesajlaşma yapmalarını sağlayabilir. Huawei uydu bağlantısı konusuna özel olarak önem veren bir firma.

Şu anda, Nova 13 serisinin diğer teknik özellikleri hakkında çok az bilgi bulunuyor. Ancak, lansmanın 2024’ün ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yaklaşan gelişmeleri takip ederek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!