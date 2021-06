Elon Musk önce dalga geçti, ardından Jack Dorsey’in davetini kabul etti!

Elon Musk, Jack Dorsey’in Bitcoin’in kurumsal olarak benimsenmesini tartışma davetini kabul etti. Twiter CEO’su Jack Dorsey’in Bitcoin Konferansı ile ilgili tweetlerine yanıt veren Elon Musk, Dorsey’in davetini kabul etti.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin odaklı yeni topluluk “The B World”ü duyurdu. Bu duyurunun ardından Elon Musk, bazı tatsız tweetler ile Bitcoin maksimalistine yanıt verdi. Ayrıca Elon Musk, bir ampul şakasıyla da Bitcoin maksimalistleriyle alay etti.

The #bitcoin development community above all else.

As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect.

This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA

— jack (@jack) June 24, 2021