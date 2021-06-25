Elon Musk önce dalga geçti, ardından Jack Dorsey’in davetini kabul etti!

Bitcoin için 22 Haziran 2021 günü fırtınalı geçti. Gün içerisinde 29 bin dolar seviyesinin de altına kadar inen lider kripto para, ocak ayından beri ulaştığı en dip seviyeyi gördü. Geçtiğimiz cuma gününden bugüne piyasa değerinden yaklaşık 300 milyon dolar uçtu gitti. Bitcoin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve bunda en büyük rolü Çin’in üstlendiği belirtiliyor. Peki bundan sonra Bitcoin ne olacak?

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Bitcoin fiyatı bu yılın başından beri hala artı tarafta ancak yine bu yılın başından beri %50’den fazla kayıp yaşamış durumda. Geçen süreç 2018 yılından bu yana yaşanan en kötü üç ay olarak tanımlanabilir. Önde gelen kripto para birimi 19 Mayıs’tan beri düşüşte olsa da, 30.000 doların altına düşmekten yine de uzaktaydı. Ancak bu sefer boğalar güçsüzdü. BTC, haziran ayında yüzde 19 kaybetti.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 40 bin doların üzerine çıkarak yatırımcılarını mutlu etmişti. 12 Mayıs’ta 24 saat içinde 57 bin dolardan 47 bin dolara gerileyen kripto para, pazartesi günü sarsıntı yaşamaya devam etti. Maksimum 33 bin dolar seviyesini gören kripto para 30 binin altına düştü. Böylece yatırımcıların korktuğu şey gerçek oldu ve Bitcoin önemli bir dayanağın altına fitil attı.

Çin’in Bitcoin ve Bitcoin madenciliği üzerindeki baskısı fiyatın aşağı çekilmesinde önemli bir etken. Bildirdiğimiz üzere Çin, madencilik faaliyetlerini durdurdu. Ayrıca ülkedeki büyük bankaların, borsalar da dahil olmak üzere kripto para odaklı hizmetler ile etkileşimi yasaklandı.

Ne olacak?

Son günlerdeki kritik sorular Bitcoin ne olacak? En kötü senaryo olarak ne söylenebilir? şeklinde. 30 bin dolarlık kilit desteği kaybettikten sonra, BTC’nin 28.000 – 28.500 dolarlık acil bir destek aralığında kalması gerekecek, başarısız olursa bir sonraki kilit destek alanı 24.000 dolar civarında olacak ve ardından 20.000 dolar seviyelerine düşebilecek. 64.000 doların üzerindeki ATH’sinden sonra zaten %54,33 kaybetti ve mevcut düşüş hissi onu daha da aşağı itebilir. Yazı sırasında 32.860 dolar seviyesinde toparlanmış görünen BTC, bu seviyeyi yeniden kaybetmesi durumunda daha zor günler yaşayabilir. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.

*Yatırım tavsiyesi değildir.