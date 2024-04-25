HMD, heyecanla beklenen HMD Pulse serisini nihayet kullanıcıların beğenisine sundu. Bu yeni seride yer alan HMD Pulse Pro, HMD Pulse+, ve HMD Pulse, akıllı telefon sektöründe bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HMD Pulse koleksiyonu, minimalist ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Temiz çizgiler, sakin tonlar ve cesur tasarımlar, HMD’nin özgün tarzını yansıtırken, kullanıcılarına erişilebilir fiyatlarla kaliteli bir deneyim sunuyor. Ancak, bu seriyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, tamir edilebilirlik konseptine verilen önem. HMD, Pulse serisindeki her telefonun ‘Gen 1 tamir edilebilirlik’ özelliği taşıdığını vurguluyor. Bu da, iFixit işbirliğiyle sunulan kendi kendine tamir kitleri sayesinde kullanıcıların hasarlı parçaları kolayca değiştirebileceği anlamına geliyor.

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HMD Pulse Pro, serinin flaş modeli olarak öne çıkıyor. 6,65 inç HD+ 90Hz ekranı, pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi sunarken, Unisoc T606 işlemcisiyle güçlü performans sağlıyor. 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM, kullanıcıların çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanırken, 5000mAh QuickFix değiştirilebilir pil, uzun süreli kullanım vaat ediyor. Ayrıca, fotoğraf meraklılarını memnun edecek şekilde, 50 MP ana kamera ve 50 MP selfie kamerasıyla donatılmış olması dikkat çekiyor.

Diğer yandan, HMD Pulse ve Pulse+ modelleri de etkileyici özelliklere sahip. Her iki model de 6,65 inçlik HD+ ekranı, yüksek parlaklık ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Pulse modeli, 64 GB dahili depolama ve 13 MP ana kamera ile geliyorken, Pulse+ modeli, 128 GB depolama alanı ve 50 MP ana kamera ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Tüm bu cihazlar, güç düğmesine entegre edilmiş yan parmak izi sensörüyle birlikte geliyor. Ayrıca, 4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth v5.0, NFC, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C (USB 2.0) gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyorlar ve GPS/Galileo ile donatılmış durumda.

Bu cihazlar, Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor ve üç yıl boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemeleri alıyorlar. Ayrıca, toz ve suya karşı dayanıklılık açısından IP52 sertifikasına sahipler.

Pulse koleksiyonu, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve ‘Kendin Onar’ (RIY) tasarımıyla öne çıkar. Kullanıcılar, yedek parçalar ve onarımlarla ilgili adım adım kılavuzlara ifixit.com adresindeki HMD Onarım Merkezi’nden ulaşabilirler.