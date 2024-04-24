Geçen senenin en fiyat/performans telefonlarından birisi POCO F5 idi. F serisinin yeni üyesi olması beklenen POCO F6 modeli ise merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sene Redmi Note 12 Turbo modeli globale POCO F5 olarak çıkmıştı. Şimdi ise Redmi Turbo 3 modelinin globalde POCO F6 olması bekleniyor. Çin’de bu hafta içinde satışa çıkan Redmi Turbo modeli ve dolayısıyla POCO F6 olabilecek model neler sunuyor, bu videoda Eren anlatıyor.

Peki siz Redmi Turbo 3 / POCO F6 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemize ne kadar fiyatla gelir? Siz POCO F5 kullanıyor musunuz? POCO F6 ülkemize geldiğinde satın almayı düşünür müsünüz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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