Cuma Raporu #64: Redmi Note 8, Matrix 4 ve dahası

Cuma Raporu #64 videomuzda, her zaman olduğu gibi teknoloji dünyasının öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #64 haberleri

Amazon, yapay zeka ve makine öğrenme teknolojilerini barındıran bir yazılım geliştirdi. Uygulamayla birlikte, kullanıcıların yükledikleri kıyafetlerin <fotoğraflarını sistem algılayacak ve en uygun eşleşmeyi sunacak. Benzer araçları konuyla ilgili başka firmalar daha önce yayınlamıştı.

Çinli cihaz üreticisi, verilere göre 60 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi. 2018 ilk altı aylık dönem gelirini %20 oranında arttıran Xiaomi, 13.56 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Android‘in sahibi Google, içinde bulunduğumuz zamana kadar çıkardığı bütün Android sürümlerine tatlı isimleri vermişti. Ancak bu durum Android‘in son versiyonuyla birlikte değişebilir.

Warner Bros’un Variety’e verdiği demeçlere göre Neo ve Trinity rolleri artık karakterleriyle özdeşleşen Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss filmde olacak. ana Wachovski’nin ise filmi bizzat yazıp yöneteceğini doğruladı.

Huawei’nin geçiçi ticaret izni süresi dolmak üzere. Reuters’ın yayınladığı yeni raporlara göre, yakında Huawei’ye verilen 90 günlük “geçici genel lisans” yenilenebilir.

Merakla beklenen Xiaomi Redmi Note 8 serisi, 29 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurulacak. Dörtlü arka kamera modülüne sahip olan telefonun üç kamerası orta bölüme konumlandırılmış. ToF sensör olduğu tahmin edilen dördüncü kamera ise flaşın altında yer alıyor. Redmi, fiziksel parmak izi okuyucuyu arka kameraların altına yerleştirerek bir anlamda tasarım oyunu gerçekleştirmiş.

Bugüne kadar 30 günlük deneme süresi veren Spotify, bundan böyle 3 aylık Premium deneme süresi sunacak.