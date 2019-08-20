Amazon, yapay zekayla aradığınız kıyafeti bulabilecek!

Amazon, yapay zekanın nimetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Şimdi de kıyafetler üzerine makine öğrenmesi sağlayabilecek bir yazılım yarattıklarını duyurdu.

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Uygulamayla birlikte, kullanıcıların yükledikleri kıyafetlerin fotoğraflarını sistem algılayacak ve en uygun eşleşmeyi sunacak. Benzer araçları konuyla ilgili başka firmalar daha önce yayınlamıştı.

Fakat direkt Amazon’un bu hamlesiyle birlikte dünyanın en büyük alışveriş platformunun bu sisteme müdahil olması yapay zeka teknolojilerinin ne denli önem arz ettiği anlamına geliyor.

Amazon, giyim sektörünü büyütmek için önemli adımlar atıyor. Özel markalar kuran şirketin, Amazon Gardrop ile satın almadan önce kullanıcıların giysileri denemelerine de izin vermiş olacak.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin reel bir fotoğraf veya herhangi bir görseli yüklemelerine izin veren AI özelliği olan StyleSnap’i tanıtmıştı.

Amazon ilerleyen dönemlerde bu sistemi kendi sitesinde uygulamaya geçirecek ve müşterilere bazı önerilerde bulunabilecek.

MARS 2019 Konferansında Verge gazetesine açıklamalarda bulunan Ceo Jeff Wilke müşteri deneyiminin arkasında çok karmaşık bir yapı olduğunu belirtti.

Amazon’un basın açıklamasında SnapStyle’ın makine öğrenmesi kullanacağını söyledi. Bu teknoloji, insan beynin yapısından ilham alınarak geliştiriliyor.

Nöral ağlarla örülü bu sistem, birbirine milyonlarca iç içe geçmiş bellek yapısından oluşuyor. Buna bağlı olarak yazılım görüntülerle beslenerek eğitilebiliyor. Örneğin, akordiyon etekle maxiyi sisteme entegre edersek bunlar arasındaki farkı ayırt edebiliyor.

Amazon’un daha önceki projelerinde buna benzer tanıtımlarına şahit olmuştuk. Amazon Go ile alışveriş sektörüne yapay zeka entegresini uygulayan firma her sektörde iddiasını korumaya devam edecek gibi gözüküyor.