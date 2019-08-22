Xiaomi Redmi Note 8 Pro tanıtımı ortaya çıktı

Merakla beklenen Xiaomi Redmi Note 8 serisi, 29 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurulacak. Tüm özelliklerini hemen hemen öğrendiğimiz Redmi Note 8 Pro için çekilen tanıtım videosu ve afişi ortaya çıktı.

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Redmi Note 8 için heyecanlandıran lansman duyurusu!

Bu yılın başlarında duyurulan Redmi Note 7, kısa sürede oldukça başarılı satış rakamlarına imza atmıştı. Bu modelin yeni sürümü olan Redmi Note 8 ise daha tanıtılmadan teknoloji tutkunlarının ilgisini üzerine toplamış durumda. Redmi, lansmandan kısa süre önce yayınladığı duyuru videosu ile bu ilgiyi canlı tutmak istiyor.

Redmi Note 8 Pro için çekilen duyuru videosunda telefonun arka tasarımı ve kamerasına vurgu yapılmış. Dörtlü arka kamera modülüne sahip olan telefonun üç kamerası orta bölüme konumlandırılmış. ToF sensör olduğu tahmin edilen dördüncü kamera ise flaşın altında yer alıyor. Redmi, fiziksel parmak izi okuyucuyu arka kameraların altına yerleştirerek bir anlamda tasarım oyunu gerçekleştirmiş. Cihazın ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacağı iddia ediliyordu ancak bu çözüm tercih edilmemiş gibi gözüküyor.

Öncesinde yayınlanan resmi bilgilere göre Redmi Note 8 Pro ana kamerasında 64 megapiksel çözünürlüklü Samsung ISOCELL Bright GW1 sensör kullanılacak. Kamera tarafında başarılı sonuçlara imza atması beklenen telefonun işlemci tarafında ise oyuncu odaklı MediaTek Helio G90T yer alacak. 29 Ağustos tarihinde Çin’de düzenlenecek lansmanda iki telefonun yanı sıra markanın ilk televizyonu Redmi TV’nin de duyurulması bekleniyor.