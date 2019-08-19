Huawei, Amerika Ticaret Departmanı’ndan ek süre isteyebilir!

Huawei, ABD Ticaret Departmanı tarafından verilen süre dolmak üzere. Bundan dolayı firma için tehlike çanları çalıyor diyebilir. Trump ise hala Çinli firmalarla iş birliğine olumlu bakmıyor.

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Reauters’ın yayınladığı yeni raporlara göre, yakında Huawei’ye verilen 90 günlük “geçici genel lisans” yenilenebilir.

Huawei, Mayıs ayında Trump yönetimi tarafından Varlık Listesi’ne koyulduktan kısa bir süre sonra Ticaret Departmanı tarafından Amerika şirketlerinden bileşen satın almaya devam etmesine izin veren 90 günlük bir süre verilmişti. Mevcut antlaşmanın bugün sona ermesi bekleniyor ve Amerikan hükümetinden konuyla ilgili yeni bir lisans süresi verileceği tahmin ediliyor.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda hiçte hevesli gözükmüyor. News Jersey’den ayrılmadan önce medyaya konuşan Trump şunları söyledi:

Şu anda iş yapamayacağız gibi görünüyor. Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu durum ulusal güvenlik sorunları yaratabileceğini düşünüyorum. Medyanın bunu farklı yansıttığına inanıyorum.

Son aylarda ortaya çıkan iddialar, lisansı elinden alınan Çinli şirketin Afrika’daki hükümetlerin casusluk faaliyetlerine yardımda bulundukları öne sürülmüştü. Umarım kutuplaşma daha da fazla sürmeden sorunlar çözülebilir.