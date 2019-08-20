Matrix 4, resmen Keanu Reeves ile geliyor!

Matrix 4 hayaldi, gerçek oldu. Hayranları tarafından senelerdir beklenen seri sonunda resmen duyurulmuş oldu.

Gişe rekorları kıran, kendine özgü bir distopya vadeden uzun metraj film, hayranlarını tekrardan ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

Henüz detaylarını bilmediğimiz Matrix 4’ün ekibin birçoğunu tekrardan bir araya getirmesi bekleniyor.

Warner Bros’un Variety’e verdiği demeçlere göre Neo ve Trinity rolleri artık karakterleriyle özdeşleşen Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss’a ait olacak.

Lana Wachovski’nin ise filmi bizzat yazıp yöneteceğini doğruladı.

Şu anlık gelecek filmle ilgili tüm detaylar bu kadar. Genelde devam filmlerinin iyi olduğu söylenemez. Fakat konu Matrix olursa tabiki daha vizyoner yaklaşmak gerekiyor.

Umarım izleyici kitlesini minnettar eden bir başyapıtla tekrardan karşılaşırız.