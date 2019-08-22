Spotify Premium ücretsiz deneme süresi 3 aya çıktı

Spotify Premium için bugüne kadar 30 gün olan deneme süresi, şirketin yaptığı duyuru ile beraber 3 aya çıkartıldı. Böylece daha önce Premium aboneliği olmayan bir kullanıcı, üç ay boyunca hiçbir ücret edemeden servisin Premium özelliklerinden faydalanabilecek.

Spotify Premium ücretsiz deneme süresinde değişiklik

Spotify’ın bir ilk olan yeni teklifine doğrudan Spotify.com/Premium adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Spotify böylece müzik ve podcast dinleyicilerinin, reklamsız ve seç-dinle özellikleriyle 50 milyon şarkı ve 450 bin podcaste erişim sağlayan dünyanın en popüler sesli streaming’ine ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden üyelik hizmetine ulaşmalarını imkan veriyor.

Dünya genelinde geçerli olacak ilk üç ay ücretsiz kullanım hakkı herhangi bir zaman kısıtlaması içermiyor, müzikseverler diledikleri zaman Premium üyelik paketlerinden birine başvuru yapabiliyor: Bireysel ve Öğrenci paketleri bugünden itibaren, Aile paketi ise gelecek aylarda kullanıma hazır olacak.

Konuyla ilgili Spotify, “Müzik ve podcast’ler insanların hayatlarında önemli bir rol oynuyor, o nedenle biz de Premium’un sunduğu her şeyden tam olarak yararlanabilmeleri için kullanıcılara ilk 3 ayı ücretsiz vermek istedik. Premium paketin tüm özelliklerini deneyimlemenin zaman aldığını biliyoruz, tam da bu nedenle kullanıcılara, Premium’un sorunsuz müzik dinleme deneyiminden etkilenmeleri için ihtiyaçları olan zamanı ve Seç-Dinle özelliği kapsamında 50 milyondan fazla şarkıya, milyarlarca çalma listesine ve 450 bin podcast’e erişimi ücretsiz olarak sunuyoruz.” sözlerine yer verdi.

Bugünden başlayarak, yeni ve şartlara uyan Spotify kullanıcıları, spotify.com/premium ya da spotify.com/us/student adresi üzerinden ilk 3 ay ücretsiz Premium üyelik başvurusu yaparak, hali hazırda 100 milyonun üzerindeki Premium üyesine katılabilir.