Xiaomi yılın ilk yarısında 60 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi

Xiaomi 2019 yılı ilk yarısı finansal raporunu açıkladı. Çinli cihaz üreticisi verilerine göre 60 milyon adet telefon satışı gerçekleştirildi.

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Çinli teknoloji devi, her yıl olduğu gibi bu sene de yarıyıl finansal raporunu kamuoyuna sundu. 2019 Ocak-Haziran ayları raporu, dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen olumlu verileri içerisinde barındırıyor. Fiyat performans politikasının geliştirilmesi, sınıflara yeni cihazların eklenmesi ile birlikte şirket geçtiğimiz yılın ilk yarısına oranla daha iyi bir sezon geçirdi. 2018 ilk altı aylık dönem gelirini %20 oranında arttıran Xiaomi, 13.56 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Çinli şirketin net karı bir önceki yılın dönemine göre neredeyse iki kat arttı. %49.8 artış oranı ile şirket içi net kar 5.72 milyar Çin Yuanı – 810 milyon dolara geldi.

Birçok cihaz sınıfı ile ilgili finansal sonuçları açıklayan firma, cep telefonu kategorisinde 60 milyon adet cep telefonu satmayı başardı. Televizyon sektörüne hızlı bir giriş yapan firma kısa bir sürede dünya genelinde 5. sıraya oturmayı başardı. Şirket 5.4 milyon adet televizyon satışı ile büyük bir başarıya imza attı. Xiaomi CEO’su Lei Jun finansal rapor ve gelişmeler ile ilgili görüşlerini de iletti. ‘5G’ ve ‘Nesnelerin interneti’ AR-GE çalışmalarından memnun olduğunu belirten Jun, bu kısıma harcanan yatırımın 3.3 milyar Çin Yunaı – 467.44 milyon dolar olduğunu açıkladı. Araştırma Geliştirme faaliyetlerine 2019 ilk 6 ay içerisinde aktarılan toplam miktar geçen yıla kıyasla %3o arttırıldı. Nesnelerin interneti konsepti ile her türlü cihazın cep telefonları ile etkileşimini sağlamaya çalışan teknoloji devinin dünya genelinde bu konseptte 196 milyon cihazı bulunuyor. Bu servisten kazanılan tutar ise geçtiğimiz yıla kıyasla %108 artarak 1.25 milyar dolar seviyesine geldi.