Android Q sürümünün ismi Android 10 olabilir

Android‘in sahibi Google, içinde bulunduğumuz zamana kadar çıkardığı bütün Android sürümlerine tatlı isimleri vermişti. Ancak bu durum Android‘in son versiyonuyla birlikte değişebilir. Zira Google, şu an beta aşamasında olan Android Q sürümü itibariyle kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla tatlı temalı isimlerden Android 10 isimlendirmesiyle birlikte vazgeçebilir.

Google, Android Q sürümünün piyasaya çıkacağı ismini sonunda açıkladı; isim Quiche, Quinoa veya Quesadilla olmayacak. Aslına bakacak olursanız da zaten “Q” ile başlayan bir tatlı ismi de bulunmuyor. Dev şirket yeni sürümün isminin basitçe Android 10 olmasına karar verdi. Bir blogda yer alan ifadeye göre Google, kullanıcı kolaylığı açısından isimlendirmede radikal bir değişikliğe gidiyor. Google açıklamasında “Sürüm isimlerinin yıllardır dünya toplumundaki birçok kişi tarafından her zaman anlaşılamadığı yönünde geri bildirimler duyduk.” ifadesine yer verdi.

Örneğin, L ve R birkaç dilde(Korece ve Japonca gibi) konuşulduğunda her zaman ayırt edilemez olduğundan, bazı insanlar için Android Lollipop sürümünün KitKat‘tan hemen sonra geldiği bariz değil. Ayrıca daha önceki bazı Android sürümlerinin adları, dünyanın belirli bölgelerinde de bilinmiyor. Başka bir ifadeyle, isimler zaman zaman eğlenceli olsa da, her zaman kullanıcıların kulaklarına hitap etmiyorlar. Yeni Android‘in ismi daha sıradan ve kulağa daha az hitap ediyor ancak Google‘ın da amacına(daha hoş ve sezgisel isimlerle gelmek) hizmet edecek gibi görünüyor. Yine blog yazılarında Google‘ın, “Bu 10. sürüm ve 2,5 milyar aktif cihaz olduğunu düşünüyoruz, bu değişikliği yapmanın tam zamanı” ifadelerinde bulunduğu yazıyor.



Google, Android sürümlerini adlandırma şeklini değiştirmenin yanı sıra, mobil platformunun logosunu da güncelledi. Okumayı kolaylaştırmak için yazıları yeşilden siyaha dönüştürdü, yazı tiplerini değiştirdi. Yeşilin farklı tonuna geçirdiği Android robotunu, yakın plandan görünür hale getirdi.