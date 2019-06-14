Cuma Raporu #54: Galaxy M40, Mi Band 4 ve dahası

Cuma Raporu #54 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?

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Cuma Raporu #54 haberleri

Samsung Galaxy M40 modeli resmi olarak tanıtıldı. Orta-üst segmente hitap edecek akıllı telefon hem özellikleri hem de fiyatı nedeniyle oldukça iddialı.

Xiaomi Mi Band 4 modeli resmi olarak tanıtıldı. Serinin yeni modelinde renkli AMOLED ekran dikkat çekerken bu sefer serinin “Avengers Edition” isminde özel bir modeli de bulunuyor.

Evofone, ülkemizdeki üçüncü Xiaomi mağazasını açıyor. Bu sefer İstanbul Anadolu Yakası’nda Akasya AVM’de açılacak mağaza, kapılarını 15 Haziran Cumartesi günü açacak. Açılışa özel hafta sonu boyunca birçok etkinlik, indirim ve hediyeler olacak.

Türkiye’de Xiaomi Mi 9T lansmanı

Xiaomi Türkiye, ülkemizdeki ikinci resmi lansmanını 18 Haziran Salı günü düzenliyor. Lansmanda Redmi K20 Pro veya Xiaomi Mi 9T olarak anılan akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor.

Huawei P20 Lite (2019) modeli, bugün itibarıyla resmi olarak duyuruldu. Orta segmente hitap eden akıllı telefonun önümüzdeki günlerde ülkemizde de satılması bekleniyor.

Opera GX tarayıcısı, oyun oynarken ve canlı yayın yaparken kullanıcıların bilgisayarlarındaki CPU ve belleği daha etkili kullanmalarına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, tarayıcının kontrol panelinden bu özellikleri istedikleri gibi değiştirebilecekler.

Google Maps, size biraz para ve hatta hayatınızı kurtarabilecek yeni bir özelliği test ediyor. Yeni özellik sayesinde taksi rotadan, 500m veya daha fazla saptığında uygulama size bildirim gönderecek.

The Wall Street Journal‘dan yayınlanan yeni bir raporda, ABD’nin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kongre üyelerine, Yönetim ve Bütçe Ofisinin genel müdürü olan Rulles Vought tarafından gönderilen bir mektuptan bahsediliyor.