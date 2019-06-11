Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli AMOLED ekran!

Xiaomi Mi Band 4 modeli bugün resmi olarak tanıtıldı. Serinin yeni modelinde renkli AMOLED ekran dikkat çekerken bu sefer serinin “Avengers Edition” isminde özel bir modeli de bulunuyor.

Xiaomi Mi Band 4 özellikleri

0.95 inç boyutlu ekranıyla bir önceki modele göre daha geniş bir ekran sunan cihaz, ayrıca bu sefer renkli AMOLED panel ile birlikte geliyor. Şirket bu ekranın avantajlarından tamamen istifade edebilmek adına 77 farklı temaya yer vermiş.

Akıllı bilekliğin içerisinde bisiklet binme, egzersiz, koşma, yüzme ve yürüme gibi farklı aktiviteleri algılayan 6-axisli bir akselerometre yer alıyor. Ayrıca yine 50 metreye kadar suya dayanıklılık devam ediyor. Ancak bu sefer yüzme aktivitelerinizi takip edebiliyorsunuz ve bileklik yüzme stilinizi de algılayabiliyor. Yeni modelde kalp atış sensörü ve Bluetooth 5.0 LE bağlantı tipi aynen korunmuş. NFC ise satın aldığınız modele göre değişiyor.

Xiaomi‘nin açıkladığı bilgilere göre Mi Band 4 modeli ile 20 güne varan bir pil ömrü sunuluyor.

Renk ve fiyat seçenekleri neler?

Cihazın altı farklı renk seçeneği bulunurken bir de Avengers Series Limited Edition olmak üzere farklı bir seçenek daha sunuluyor. Fiyatlar ise şöyle:

Standart model: 169 RMB (25$)

NFC’li model: 229 RMB (35$)

Avengers Edition: 349 RMB (50$)

Tabii ki henüz cihazın ne zaman Türkiye’ye geleceği ve geldiğinde kaç TL’den satışa çıkacağı bilinmiyor.