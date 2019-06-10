Google Maps, taksiniz rotadan çıktığında sizi uyaracak

Google Maps, size biraz para ve hatta hayatınızı kurtarabilecek yeni bir özelliği test ediyor. Yeni özellik sayesinde taksi rotadan, 500m veya daha fazla saptığında uygulama size bildirim gönderecek.

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Bugünlerde yolculuk paylaşım hizmetlerinin popülerliği göz önüne alındığında, bu özellik yeni bir bölgeye seyahat ederken son derece yararlı olabilir. Tek yapmanız gereken konum ve hedefinize girdikten sonra en alttaki “Daha güvende kalın” a dokunup rota dışı uyarıları almayı seçin.

Uygulamayı açtıktan sonra telefonunuzu bırakabilir, hatta cebinize yerleştirebilirsiniz . Google Haritalar sizi hesaplanan rotadan 500 metre saptığında fark eder ve uyarı vermeye başlar. Bunu yaparak, taksimetrenin fazla yazmasını engelleyebilir veya sizi istemediğiniz başka bir yere götürmeye çalıştığını önceden fark edip polise haber verebilirsiniz.

Menzil 500 metreye ayarlandığı için sürücünün, trafikten veya kazadan kaçınmak için dolambaçlı yoldan gitmesi gerektiğinde telefonunuzu sürekli uyarı gelmesi engellenmiş oluyor. Şimdiye kadar, rota dışı özelliği yalnızca Hindistan‘da etkin görünüyor. Yakın bir zamanda global pazarda da etkin olması bekleniyor.

Bu özellik, Google Maps’in son zamanlarda üzerinde çalıştığı birçok özellikten sadece bir tanesi. Uygulama, son zamanlarda hız kameralarının konumlarını gösterme özelliğinin yanı sıra yeni hız ölçer özelliğini de aldı. Yakında bir zamanda Google Maps uygulaması, A noktasından B noktasına nasıl ulaşacağını bulmaktan çok daha fazlası olacak.