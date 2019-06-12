Samsung Galaxy M40 tanıtıldı

Samsung Galaxy M40 modeli resmi olarak tanıtıldı. Orta-üst segmente hitap edecek akıllı telefon hem özellikleri hem de fiyatı nedeniyle oldukça iddialı.

Samsung Galaxy M40 özellikleri

Geceyarısı Mavisi ve Denizsuyu Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen cihaz, ön taraftan bakıldığında Galaxy S10 serisine benzer olarak delik kamera tasarımını kullanıyor. Arka tarafta ise üçlü kamera sistemi ve parmak izi bulunuyor. Cihaz 6.3 inç boyutlu PLS ekran kullanıyor ve telefonda geleneksel ahize bulunmuyor. Ekranı bir hoparlöre çeviren ekran ses teknolojisiyle gelen cihaz, bu anlamda P30 Pro ve Mi Mix 3′e benzer bir teknoloji kullanıyor.

Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını 512 GB‘a kadar microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün. Kameraya baktığımızda ise arkada üçlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. 32 MP’lik ana kameraya 8 MP’lik ultra geniş açı sensör ve 5 MP derinlik algılayısı eşlik ediyor. Bu sayede hem çok daha geniş açılı fotoğraflar hem de arka tarafı bulanıklaştırabildiğiniz portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ayrıca cihazda 4K video kaydı ve 240 FPS slow-mo desteği de bulunuyor.

Android 9 Pie işletim sistemiyle beraber şirketin OneUI arayüzünü kullanan Samsung Galaxy M40 modeli; Dolby Atmos, NFC ve Bluetooth 5.0 desteği ile geliyor. Ancak telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olmadığını belirtelim.

Satış tarihi ve fiyat

Şu anda Hindistan için duyurulan Samsung Galaxy M40 modeli 18 Temmuz itibarıyla ülkede 19,990 INR yani 288 dolar fiyat etiketiyle satılacak.