ABD’nin bütçe şefi, Huawei yasağının daha da gecikmesini istiyor

The Wall Street Journal‘dan yayınlanan yeni bir raporda, ABD’nin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kongre üyelerine, Yönetim ve Bütçe Ofisinin genel müdürü olan Rulles Vought tarafından gönderilen bir mektuptan bahsediliyor.

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Söz konusu bu mektup, Trump’ın imzaladığı Huawei’nin ABD şirketleriyle iş yapmasını açıkça yasaklayan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı konu alıyor. Bu yasa ABD’de çalışacak tedarikçi sayısının “çarpıcı biçimde azalması” ile sonuçlanacağını söylüyor.

Vought, yasanın yürürlüğe girmesinden önce daha yumuşak bir geçiş süresi sağlamak için, 2 yıllık bir gecikme yapılması gerektiğini belirtti.

Huawei’nin siber güvenlik şefi John Suffolk, İngiltere Parlamento Üyeleri’ne :“Dünyanın önünde şeffaf duruyoruz ve bunu yapmayı tercih ediyoruz, çünkü ürünlerimizi geliştirmemizi sağlıyor. İnsanların bir şeyler bulmasını istiyoruz ve insanların bulduğu şeyden utanmıyoruz.” dedi.

ABD’nin elle tutulur bir dayanağı yok

ABD, bu güne kadar Huawei’in anayasaya aykırı muamelesi iddiası ile herhangi bir kanıtı olmadan açık bir şekilde dava etmişti. Ancak ABD hükumeti ulusal güvenlik için potansiyel tehdidi hakkında kesin bir kanıt gösteremedi.

Başkan Trump, Huawei’nin “çok tehlikeli” olduğunu söylese de ABD’nin bir ticaret anlaşmasının parçası olarak yasağı kaldırmasını umduğunu söylemeye bile başladı. Yasak, yalnızca Çin’in en büyük şirketlerinden birini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda 5G‘nin ilerlemesini yavaşlatabilir ve fiyatları artırabilir.