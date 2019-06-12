Opera “oyun tarayıcısı” tanıttı!

Opera, oyunculara hitap edecek yeni bir internet tarayıcısı üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu.

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Şirketin, Windows bilgisayarlara yönelik olarak çıkarttığı yazılım, oyunculara özel bazı geliştirmeler içeriyor.

Opera GX tarayıcısı, oyun oynarken ve canlı yayın yaparken kullanıcıların bilgisayarlarındaki CPU ve belleği daha etkili kullanmalarına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, tarayıcının kontrol panelinden bu özellikleri istedikleri gibi değiştirebilecekler.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Krystian Kolondra konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Opera GX, oyunları seven ve ayarlarını yapmak için çok zaman harcayan insanlar için tasarlandı. Onların güçlü donanımlarına ayak uydurmak için mükemmel bir tarayıcı yaratmak istiyoruz. Bu tarayıcının oyun dünyasıyla bütünleşeceğini hissediyorum.

Tabiki tarayıcının görünüşüne ek özelleştirmeler de sunulacak. Oyuncuların Twitch hesabıyla entegre çalışması planlanan ve kenar çubuğunda konumlandırılacak bir duyuru paneli mevcut. Bu panelde anlık olarak kimin yayında olduğunu görebileceksiniz.

Ayrıca, oyunlarla ilgili haberler, fırsatlar ve sürüm güncellemeleri gibi oyun severleri cezbeden bir platform olan GX Corner‘da yer alacak. Opera GX, ses tasarımcısı Ruben Rincon ve Berlinist grubuyla yaptığı anlaşma neticesinde konsol kalitesinde ses deneyimi ve buna bağlı olarak animasyon sunabilir hale gelecek.

Konu tasarıma gelecek olursa, tavsiye edilen 10 renkten birini tarayıcı arayüzü için belirleyebiliyor, daha fazla renk ve özelleştirme istiyorsanız on altı milyon renk gamından birini seçebiliyorsunuz.

Opera GX, bugün Los Angeles‘taki E3 fuarında, erken erişime açıldı. Opera GX‘in bu yıl sonundan itibaren kullanıcıyla buluşması bekleniyor.