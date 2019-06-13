3. Xiaomi mağazası açılıyor (İndirim ve hediyeler neler?)

Evofone, ülkemizdeki üçüncü Xiaomi mağazasını açıyor. Bu sefer İstanbul Anadolu Yakası’nda Akasya AVM’de açılacak mağaza, kapılarını 15 Haziran Cumartesi günü açacak. Açılışa özel hafta sonu boyunca birçok etkinlik, indirim ve hediyeler olacak.
Açılışa özel indirimler ne?
- Mi 8 Lite 64 GB 2.499 TL yerine 1.749 TL
- Mi 8 Lite 128 GB 2.999tl yerine 2.149 TL,
- Redmi Note 7 64 GB 2.499 TL yerine 1.849 TL,
- Redmi Note 7 128 GB 2.699tl yerine 2.149 TL,
- Mi 9 5.999 TL yerine 4.999 TL
- Mi 9 SE 3.399 TL
- Mi Mix 3 5.799 TL yerine 3.999 TL
Aksesuarlarda ise modele göre %30’a varan indirimler olacak.
Açılışa özel hediye kampanyaları neler?
Şirketin Instagram üzerinden Redmi Note 7, Mi Band 3 ve Powerbank çekilişine katılabilirsiniz: https://www.instagram.com/p/BypTB4aCb7O/
– Cep telefonu satın alan ilk 300 kişiye Xiaomi Powerbank
– Mağazada babasıyla selfie çekip, cihaz satın alan ilk 200 kişiye Xiaomi Powerbank
– Karnesi ile mağazaya gelen ve alışveriş yapan ilk 100 öğrenciye Xiaomi Mi Cube
– Xiaomi topluluğuna özel alışveriş yapanlara 50 adet Mi Band 3
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